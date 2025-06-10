川普大戰哈佛的經濟代價有多大？
鉅亨網編譯王貞懿
據《CNBC》周一 (9 日) 報導，川普政府與哈佛大學就國際學生簽證問題的爭議持續升溫，可能讓美國經濟付出昂貴的代價。
根據國際教育協會 (NAFSA) 最新數據，國際學生在 2023-24 學年為美國經濟貢獻 438 億美元。光是在哈佛所在地的麻薩諸塞州，國際學生就貢獻近 40 億美元，並支撐超過 3.5 萬個工作機會。
目前，哈佛大學的國際學生比例約佔總註冊人數的 27%。經濟軟體分析公司 Implan 的最新分析顯示，哈佛超過 6000 名國際學生為當地創造逾 1125 個工作機會，主要透過學生消費為大波士頓地區經濟貢獻 1.8 億美元。
Implan 經濟學家 Bjorn Markeson 表示，禁止國際學生入學可能破壞重要收入來源。他指出：「由於哈佛國際學生人數眾多，衝擊會更加明顯。經濟就像一張網絡，資金會到處流動，一旦波士頓經濟受創，整個美國東北部都會連帶受影響。」
受到更直接影響的還有學校的學費收入，這些外國學生通常需支付全額學費。《普林斯頓評論》總編輯法蘭克 (Robert Franek) 表示，學校越來越積極招收國際學生，『因為他們能讓學生組成更多元，這對所有學生都有好處』。
目前，哈佛和其他院校國際生招生權仍懸而未決。今年五月，川普政府試圖禁止哈佛招收國際學生，但聯邦法官核發的臨時限制令要求「維持現狀」。
聯邦地區法官 Allison Burroughs 表示，臨時限制令將持續生效至 6 月 20 日。哈佛校長加伯 Alan Garber 則表示，校方正在制定應變計畫，確保國際學生和學者能在今年夏天及下學年繼續在哈佛進行學術工作。
- 《Joe’s華爾街脈動》讀者意見募集中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇