川普大戰哈佛的經濟代價有多大？

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-10 05:38

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據《CNBC》周一 (9 日) 報導，川普政府與哈佛大學就國際學生簽證問題的爭議持續升溫，可能讓美國經濟付出昂貴的代價。

哈佛超過6000名的國際學生，替校園所在地創造逾千個工作機會。(圖:Shutterstock)

根據國際教育協會 (NAFSA) 最新數據，國際學生在 2023-24 學年為美國經濟貢獻 438 億美元。光是在哈佛所在地的麻薩諸塞州，國際學生就貢獻近 40 億美元，並支撐超過 3.5 萬個工作機會。

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目前，哈佛大學的國際學生比例約佔總註冊人數的 27%。經濟軟體分析公司 Implan 的最新分析顯示，哈佛超過 6000 名國際學生為當地創造逾 1125 個工作機會，主要透過學生消費為大波士頓地區經濟貢獻 1.8 億美元。

Implan 經濟學家 Bjorn Markeson 表示，禁止國際學生入學可能破壞重要收入來源。他指出：「由於哈佛國際學生人數眾多，衝擊會更加明顯。經濟就像一張網絡，資金會到處流動，一旦波士頓經濟受創，整個美國東北部都會連帶受影響。」

受到更直接影響的還有學校的學費收入，這些外國學生通常需支付全額學費。《普林斯頓評論》總編輯法蘭克 (Robert Franek) 表示，學校越來越積極招收國際學生，『因為他們能讓學生組成更多元，這對所有學生都有好處』。

目前，哈佛和其他院校國際生招生權仍懸而未決。今年五月，川普政府試圖禁止哈佛招收國際學生，但聯邦法官核發的臨時限制令要求「維持現狀」。