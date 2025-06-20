鉅亨網新聞中心 2025-06-20 17:00

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以色列總理納坦雅胡指出，以色列對伊朗的軍事行動的目標「提前完成」，超出了之前的預期，並有望取得進一步的成功。

以色列總理：對伊朗軍事行動目標「提前完成」。(圖:shutterstock)

納坦雅胡 19 日在接受以色列媒體採訪時表示，以色列已經摧毀了伊朗至少一半的飛彈發射器，並打死了伊朗的主要軍事領導人，目前正在針對伊朗的準軍事部隊採取行動。

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他說，未來以色列將攻擊伊朗的所有核設施，包括戒備森嚴的福爾道地下核設施。納坦雅胡稱：「無論從時間還是結果來看，我們都提前完成了既定計劃。」

納坦雅胡進一步稱「這項工作完成得非常出色」，並解釋說，以色列政府之所以決定制定這一計劃，是因為 2024 年年底，以色列國防軍的一系列行動讓黎巴嫩真主黨屈服，而且有證據顯示伊朗「正在發展核能力」。

針對外界爆料以色列面臨「箭」式防空系統攔截彈短缺的問題，納坦雅胡稱美國正在補充這些飛彈，並強調以色列正在打擊伊朗的發射裝置。

納坦雅胡強調：「他們有多少枚導彈並不重要，重要的是他們有多少發射裝置——而我們已經快要達到這個目標了。我認為我們已經摧毀了他們一半的發射裝置。」