鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西石油(PBR-US)EPS預估下修至2.76元，預估目標價為16.50元
鉅亨網新聞中心 2025-04-23 20:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對巴西石油(PBR-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.85元下修至2.76元，其中最高估值3.55元，最低估值2.26元，預估目標價為16.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.55(3.55)
|3.25
|3.27
|2.97
|最低值
|2.26(2.26)
|2.3
|2.54
|2.97
|平均值
|2.85(2.88)
|2.76
|2.87
|2.97
|中位數
|2.76(2.85)
|2.7
|2.85
|2.97
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|954.68億
|987.29億
|1,006.28億
|900.69億
|最低值
|728.35億
|744.75億
|834.11億
|900.69億
|平均值
|859.15億
|881.13億
|917.04億
|900.69億
|中位數
|856.19億
|884.59億
|896.38億
|900.69億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.21
|3.03
|5.59
|3.83
|1.05
|營業收入
|527.45億
|838.87億
|1,241.66億
|1,025.04億
|910.47億
詳細資訊請看美股內頁：
巴西石油(PBR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 華爾街頂尖分析師專欄Joe’s華爾街脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西石油(PBR-US)EPS預估下修至3.04元，預估目標價為17.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西石油(PBR-US)EPS預估上修至3.04元，預估目標價為17.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西石油(PBR-US)EPS預估下修至2.92元，預估目標價為17.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西石油(PBR-US)EPS預估下修至2.85元，預估目標價為17.00元
上一篇
下一篇