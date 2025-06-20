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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.LINE-US的目標價調降至57元，幅度約3.39%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Lineage, Inc.(LINE-US)提出目標價估值：中位數由59元下修至57元，調降幅度3.39%。其中最高估值84元，最低估值42元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予Lineage, Inc.評價：積極樂觀9位、保持中立9位、保守悲觀1位。

Lineage, Inc.今(20日)收盤價為44.46元。近5日股價下跌3.39%，標普指數下跌1.07%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股LINE市場預估目標價

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Lineage, Inc.44.37-0.40%

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