鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-20 09:10

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在中美貿易問題持續引發全球關注的背景下，美國商務部長盧特尼克近日接受《福斯商業台》專訪時就中美晶片合作與稀土博弈作出強硬表態，進一步凸顯兩國在高科技與戰略資源領域的角力。

現在以後都不會！美商務部長明確拒絕對中國出口先進晶片 中美晶片與稀土博弈持續升級

當被問到中美電話會談後是否會向中國市場出售輝達等先進晶片時，盧特尼克直接否定說：「這根本不可能。我們與中國企業是競爭關係，絕不會向其出口先進晶片，此類議題從未被提上日程，現在不會，未來更不會。」

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盧特尼克這一回應明確展現美國在高端晶片領域對中國「脫鉤」的堅定立場。

事實上，美國對中國的晶片限制早已延伸至整個產業鏈。盧特尼克先前在倫敦談判中便強調不會賣中國「好東西」，延續對 14 奈米及以下先進晶片的禁令，並嚴格管控 EUV 光刻機對中出口。

儘管 2023 年中國企業透過 DUV 設備多重曝光技術實現等效 7 奈米晶片量產，並一度囤積艾司摩爾設備及耗材來延長維護週期，但 2024 年美國進一步施壓荷蘭政府，緊急攔截艾司摩爾對中國的訂單，全面封鎖 DUV 設備出口，試圖徹底切斷中國獲取先進晶片製造技術的路徑。

面對美國技術封鎖，中國以稀土資源反制。作為全球稀土供應鏈的核心，中國不僅擁有 33% 的稀土儲備、70% 以上的開採量和 90% 的精煉產能，更在鏑、铽等關鍵重稀土元素上佔據絕對話語權。

根據美國能源部報告，重建一座稀土精煉廠需 5-8 年量產，完全擺脫中國供應鏈更需 8-10 年，且面臨成本與技術雙重挑戰。澳洲 Lynas 等非中國稀土企業雖擴張，但產能與技術成熟度短期內難以取代中國。

稀土管制的連鎖反應已經顯現。美國汽車創新聯盟代表福特、豐田等企業警告，中國稀土供應受限已導致部分車款停工，美國不得不透過電話會議向中方示好，尋求放寬管制。

然而，中美博弈的本質差異在於晶片屬於可技術突破的工業產品，中國企業 3 年內便實現「去美化」7 奈米晶片量產，而稀土作為不可再生的稀缺資源，美國若無中國供應，幾乎無法重建本土產業鏈。