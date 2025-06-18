鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-18 12:30

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儘管中東地緣緊張局勢仍在區域內可控，國際金價今 (18) 日早盤仍在每盎司 3,400 美元附近盤整，但風險事件帶來的波動未掩其長期走漲預期，且世界黃金協會 (WGC) 昨日發布的最新調查數據顯示，全球央行仍舊青睞黃金。

​3400美元上下盤整擋不住！全球央行95%押注黃金 搶金熱度創6年新高

加拿大資產管理公司 Resolve 投資組合經理 Richard Laterman 直言，黃金仍處於穩固上升趨勢，因其作為重要貨幣資產及全球貨幣貶值對沖工具的屬性愈發凸顯。該公司管理超 3 億美元資產，其觀點折射出市場對黃金的信心。

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Laterman 指出，黃金兌所有主要貨幣今年均創歷史新高，其中兌美元漲幅近 30%。這一表現與美國國會討論的《大而美》法案密切相關，因該法案打算減稅收並增加近 4 兆美元政府債務。

Laterman 說，「當考慮貨幣貶值風險時，這是一則強有力的故事」，並強調若政府因財政債務不可持續而被迫印鈔，可能引發債務螺旋上升、通膨高企及經濟增長抑制，此時黃金作為「無負債的貨幣資產」，能有效減輕央行在財政主導環境下的風險。

根據世界黃金協會 (WGC) 周二 (17 日) 發布的《2025 年全球央行黃金儲備調查》，95% 的受訪央行認為未來 12 個月內將繼續增持黃金，創 2019 年首次調查以來最高紀錄，較 2024 年提升 17 個百分點。

WGC 調查涵蓋全球 73 家央行，數量為歷年之最，且近 43% 的央行計畫在未來一年增加黃金儲備。即便金價屢創新高、全球央行已連續 15 年淨購入黃金，其青睞度仍未減弱。

過去 50 年，黃金年化報酬率顯著跑贏全球通膨，長期保值功能持續驗證，央行增持實質是對現行貨幣體系潛在風險的前瞻性對沖。

對於未來金價走勢，南華期貨貴金屬新能源研究組負責人夏瑩瑩認為，長期仍受美元信用貨幣體系影響，包括經濟逆全球化、去美元化進程、央行購金立場及通膨前景等因素。綜合來看，年內金價仍有進一步走高可能性。