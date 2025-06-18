鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-06-18 16:06

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川普關稅政策、中東戰火頻仍等地緣政治因素的推波助瀾，國際市場燃起一波波「淘金」熱，推升金價頻創新高，今年前５月黃金現貨交易平台累計成交金額 30.17 億元，較去年同期成長近６倍，為降低黃金現貨投資門檻，提供小資族更多選擇，櫃買中心今（18）日指出，黃金現貨交易平台自今年 10 月 1 日起縮小交易單位從 1 台兩為 1 台錢，買進最低成本自 12 萬元大降至 1.2 萬元。

全民淘金熱！黃金現貨交易平台金額暴增6倍 買進門檻降至1.2萬元。（圖：shutterstock)

櫃買中心統計，今年前５月黃金現貨交易平台累計成交金額 30.17 億元，較去年同期的 4.42 億元大增 5.83 倍，累計交易人數 1,420 人，也較去年同期的 308 人大幅成長 3.61 倍。

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櫃買中心表示，「黃金現貨交易平台」截至 114 年 5 月底之成交金額已逾 30 億元，因近期國際黃金現貨價格頻創新高，目前平台黃金現貨每台兩成交金額已超過 12 萬元，由於近來黃金市場交易熱絡，許多投資人反映，希望能降低投資門檻，讓「小資族」可透過本平台以便利的交易方式參與黃金現貨買賣。