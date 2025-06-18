矽谷巨頭集體站出來 要求美國各州「10年別管AI」
鉅亨網編輯林羿君
亞馬遜 (AMZN-US) 、Google(GOOGL-US) 、微軟 (MSFT-US) 及 Meta(META-US) 等科技巨頭正透過遊說團體，推動一項史無前例的提案，旨在未來十年內禁止美國各州對人工智慧（AI）模型進行任何形式的監管。
此舉已在美國國會引發激烈辯論，支持者稱其為保護創新，反對者則痛批這是科技寡頭的「權力掠奪」。
根據外媒報導，這場遊說攻勢的核心人物是前國會議員、INCOMPAS 執行長奇普 · 皮克靈 (Chip Pickering)。他所代表的貿易協會成員包括微軟、亞馬遜、Meta 和谷歌等科技巨頭，以及許多小型數據、能源和基礎設施公司。
隨著歐盟等國際行為者紛紛推出 AI 管制措施，亞馬遜雲端服務（AWS）和 Meta 等巨頭於今年初加入了該遊說陣營，力求在美國建立一個寬鬆的監管環境。皮克靈表示，這項提案是「在正確的時間，為美國的領導地位所提出的正確政策」。
該提案已成功在眾議院作為一項大型法案的一部分獲得通過，目前正送交參議院審議，參院方面期望能盡快推出其版本並完成立法。
支持此禁令的論點主要集中在避免因各州法規不一而扼殺創新。共和黨參議員 Thom Tillis 便擔憂地表示：「你不希望世界第一的創新大國在 AI 方面落後。若突然出現 50 個不同的監管或法律框架，任何理智的人都能理解這將成為一個巨大的障礙。」此觀點認為，一個統一的聯邦框架，即使是暫時不監管，也勝過混亂的州級法規拼圖。
然而，反對聲浪同樣猛烈。批評者認為，這項提案將賦予科技公司過大的權力，而犧牲了公眾利益與安全。麻省理工學院（MIT）教授 Max Tegmark 直言，這是「科技寡頭們試圖集中更多財富和權力的權力掠奪」。
AI 安全倡議者、Anthropic 聯合創始人 Dario Amodei 也警告，在矽谷競相開發更強大模型的背景下，單純依賴企業的自我監管可能帶來災難性的社會後果。
值得注意的是，這項提案甚至在共和黨內部造成了嚴重分歧。部分共和黨人堅決反對，參議員 Josh Hawley 及 Marsha Blackburn 等人，主張應保留各州保護其公民與產業的權力。眾議員 Marjorie Taylor Greene 更在社群媒體上警告：「我們不知道 AI 在未來 10 年將具備何種能力，給它自由發展並束縛各州的手腳是潛在危險的。」
這場立法攻防戰凸顯了美國在 AI 時代面臨的治理困境：如何在鼓勵技術創新、維持全球競爭力與建立有效防護網之間取得平衡，將是立法者眼前面臨的重大考驗。
- CFC讓海外財產像裸奔？來聽專家怎麼解！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- AI新十大建設帶動15兆產值起飛 劉鏡清坦言：很多法令卡住AI發展
- AI教父辛頓：AI有20%機率徹底取代人類、當水電工比較不會失業
- 亞馬遜升級Graviton晶片！Trainium迎戰輝達主導AI晶片市場
- 受人工智慧推動 南韓股市收3年半新高
下一篇