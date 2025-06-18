鉅亨網編輯林羿君 2025-06-18 15:39

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矽谷巨頭集體站出來 要求美國各州「10年別管AI」。(圖:shutterstock)

此舉已在美國國會引發激烈辯論，支持者稱其為保護創新，反對者則痛批這是科技寡頭的「權力掠奪」。

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根據外媒報導，這場遊說攻勢的核心人物是前國會議員、INCOMPAS 執行長奇普 · 皮克靈 (Chip Pickering)。他所代表的貿易協會成員包括微軟、亞馬遜、Meta 和谷歌等科技巨頭，以及許多小型數據、能源和基礎設施公司。

隨著歐盟等國際行為者紛紛推出 AI 管制措施，亞馬遜雲端服務（AWS）和 Meta 等巨頭於今年初加入了該遊說陣營，力求在美國建立一個寬鬆的監管環境。皮克靈表示，這項提案是「在正確的時間，為美國的領導地位所提出的正確政策」。

該提案已成功在眾議院作為一項大型法案的一部分獲得通過，目前正送交參議院審議，參院方面期望能盡快推出其版本並完成立法。

支持此禁令的論點主要集中在避免因各州法規不一而扼殺創新。共和黨參議員 Thom Tillis 便擔憂地表示：「你不希望世界第一的創新大國在 AI 方面落後。若突然出現 50 個不同的監管或法律框架，任何理智的人都能理解這將成為一個巨大的障礙。」此觀點認為，一個統一的聯邦框架，即使是暫時不監管，也勝過混亂的州級法規拼圖。

然而，反對聲浪同樣猛烈。批評者認為，這項提案將賦予科技公司過大的權力，而犧牲了公眾利益與安全。麻省理工學院（MIT）教授 Max Tegmark 直言，這是「科技寡頭們試圖集中更多財富和權力的權力掠奪」。

AI 安全倡議者、Anthropic 聯合創始人 Dario Amodei 也警告，在矽谷競相開發更強大模型的背景下，單純依賴企業的自我監管可能帶來災難性的社會後果。

值得注意的是，這項提案甚至在共和黨內部造成了嚴重分歧。部分共和黨人堅決反對，參議員 Josh Hawley 及 Marsha Blackburn 等人，主張應保留各州保護其公民與產業的權力。眾議員 Marjorie Taylor Greene 更在社群媒體上警告：「我們不知道 AI 在未來 10 年將具備何種能力，給它自由發展並束縛各州的手腳是潛在危險的。」