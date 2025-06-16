鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-16 13:00

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儘管以色列近日對伊朗境內多個核設施展開一系列精準空襲，但關鍵福爾多（Fordo）濃縮設施未受損，使伊朗依然具備生產核武的潛在能力。

華爾街日報：以色列重創伊朗核子計畫 ，但尚未一擊致命。(圖：Shutterstock)

根據《華爾街日報》（WSJ）報導，以色列已對伊朗的納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Isfahan）核設施造成重大破壞，並造成多名頂尖核科學家死亡，但位於庫姆（Qum）山區的關鍵設施福爾多濃縮鈾基地仍未遭破壞。

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《華爾街日報》指出，福爾多設施是以色列當前面臨的最大挑戰。該設施深埋於山體之中，專家認為，唯有美國研發的大型掩體炸彈才能摧毀這座堅固的核設施。

伊朗濃縮能力未被根除 核材料可短期製彈

根據科學與國際安全研究所（Institute for Science and International Security）所長 David Albright 分析，若福爾多繼續運作，伊朗可利用現有濃縮鈾庫存，在一個月內製造 9 枚核彈，兩個月內達 13 枚。

Albright 強調，以色列此次行動雖顯著削弱伊朗的核武潛力，但若未徹底破壞福爾多與納坦茲、清除濃縮鈾庫存與設備，伊朗仍有可能短期內重啟核武計畫。

他補充，要進一步達成「長期延緩」目標，以色列可能需擴大行動，打擊更多核科學家，並摧毀伊朗用於測試、診斷與製造核彈頭的設施。

前美國政府伊朗核問題談判代表內普尤（Richard Nephew）亦表示，若福爾多未被摧毀，伊朗的核武研發就難以徹底終止。

納坦茲與伊斯法罕重創 多名科學家死亡

儘管如此，以色列已經對伊朗核計劃造成了相當大的破壞。

根據國際原子能總署（IAEA）與以色列官方消息，以色列在行動初期已摧毀納坦茲設施中大量離心機，導致至少 10 名核科學家死亡。同時，位於伊斯法罕的四座建築也遭摧毀，包括兩座與鈾轉化與金屬鈾生產有關的設施。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）強調，此次軍事行動將伊朗核武進程倒退數年。然而，專家警告，伊朗早已建立知識保存網路，即便科學家遭到打擊，新一代人員可能迅速接手。

伊朗分散濃縮鈾存放 以色列急於先發制人

以色列官員還指出，伊朗近期疑似將納坦茲、福爾多及伊斯法罕的濃縮鈾儲存分散，降低一次性摧毀風險。這一戰略令以方認為需及早出手，防止伊朗累積足夠核武材料。

多年來，伊朗都拒絕讓 IAEA 檢查其離心機工廠監控畫面，引發外界對其是否隱藏大量先進離心機的疑慮。分析指出，只要有數百台高效離心機，伊朗即可在秘密設施中迅速將現有庫存轉化為武器級核材料。