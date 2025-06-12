鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-06-12 16:10

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受到與美國貿易戰的衝擊，以及增稅和能源價格上漲的雙重打擊，英國經濟 4 月大幅萎縮。

英國4月GDP萎縮0.3% 出口受川普貿易戰衝擊(圖:shutterstock)

英國國家統計局周四 (12 日) 發布的數據顯示，英國 4 月 GDP 季減 0.3%，某程度上扭轉了今年前 3 個月 0.7% 的增幅。

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這一萎縮幅度，遠超過市場普遍預期的 0.1%，創下自 2023 年 10 月以來最嚴重的月度跌幅，並逆轉了此前的成長勢頭。

以年率計算，英國經濟當月成長 0.9%，低於上月 1.1% 的成長。

英國國家統計局指出，由於川普的「解放日」關稅生效，對美商品出口出現有紀錄以來最大的月度跌幅，導致大多數商品出口量下降。製造業也因美國對汽車進口徵收 25% 的關稅而下跌 0.6%。

此外，4 月份企業面臨更高的雇主國民保險繳費，加上水電費飆升，以及英格蘭和北愛爾蘭印花稅變動導致房屋銷售銳減，這些因素共同打擊了服務業下滑 0.4%，進而打擊整體經濟。數據唯一亮點，是建築業因房屋建設增加而成長 0.9%。

勞動市場方面，五月份企業薪資人數減少了 109,000 人，是 2020 年首次新冠封鎖以來最大跌幅。

財政大臣 Rachel Reeves 的秋季預算案公布以來，英國已流失逾 25 萬個工作職務，失業率達到 2021 年 7 月以來最高。這份疲弱的 GDP 數據對里夫斯無疑是一大打擊，尤其在她公布刺激經濟成長計畫後。

面對經濟成長停滯與失業率上升，英國央行（BoE）下周將面臨艱難抉擇。儘管央行上月已降息至 4.25%，但通膨率仍高於 3.5%，且預計將繼續上漲。央行總裁貝利 (Andrew Bailey) 表示，川普貿易關稅對全球經濟的影響，使利率下調步伐充滿不確定性。