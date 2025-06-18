馬克宏反對川普對伊朗強硬路線：軍事行動恐令中東再陷混亂

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-18 11:40

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法國總統馬克宏週二（17 日）再次強調，自己與美國總統川普在處理伊朗問題上的嚴重分歧。他堅決反對任何可能導致伊朗政權更替的軍事行動，指出這樣的策略將使伊朗及整個中東地區陷入更深的混亂。

馬克宏反對川普對伊朗強硬路線。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，馬克宏指出，他曾在 G7 會議上聽川普談及停火意圖，但顯然川普已改變立場。他重申：「我們不能接受伊朗擁有核武，但最大的錯誤是用軍事打擊來改變政權，因為那樣會造成混亂。」他呼籲全球應優先透過外交手段處理伊朗的核武與彈道飛彈問題。

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馬克宏於週一（16 日）曾透露，川普在 G7 峰會期間提前離席，是為了介入以色列與伊朗之間的停火談判。但川普隔天在社群平台 X 上否認此說法，表示馬克宏「誤會了情況」，稱他的離開與促成停火無關。

週二起，川普更是加大了好戰言論的力度，要求伊朗「無條件投降」，並警告美方耐心正在消磨，特別是在以色列與伊朗空戰進入第五天的情況下。

馬克宏進一步指出，伊朗的核子發展應重回國際監督機制，其彈道飛彈庫亦應削減。但他堅決反對針對能源基礎設施、平民的攻擊，以及可能導致政權更替的軍事行動。

馬克宏表示，「沒有人」認為 2003 年入侵伊拉克和 2011 年攻打利比亞是正確的。他強調，中東地區已多次陷入戰亂，國際社會應協助區域盟友如伊拉克與黎巴嫩強化安全，避免再引爆衝突。

然而，除川普外，馬克宏的立場也與德國總理默茨（Friedrich Merz）形成對比。默茨認為，以色列正在為西方盟友執行「骯髒工作」，但如果沒有美國的支持，以色列可能無法成功。

以色列已經重創了伊朗的核子計劃，但如果沒有美國的火力支援，以色列很可能無法摧毀福爾多（Fordow）核電廠。這座核電廠位於一座深山之中，伊朗將鈾濃縮至 60%，接近 90% 的武器級。