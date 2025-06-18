美軍加速撤離敘利亞基地！「伊斯蘭國」勢力捲土重來

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-18 09:40

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《路透》記者近日探訪敘利亞東北部時發現，美軍已自當地兩座軍事基地 Al-Wazir 與 Tel Baydar 全面撤離，標誌著美軍加速從敘利亞撤軍的步伐。敘利亞庫德族武裝指揮官警告，這可能導致「伊斯蘭國」（ISIS）勢力迅速回升。

美軍加速撤離敘利亞基地。(圖：Shutterstock)

根據報導，這兩座基地目前僅由少數敘利亞民主力量（SDF）士兵駐守。SDF 為庫德族主導的軍事組織，十年來獲美國支持對抗 ISIS。記者在現場觀察到，原設置的監控設備已被拆除，鐵絲網也開始鬆弛。

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其中一名駐守基地的庫德政治人物表示，美軍已全面撤離。另一處基地的守衛則證實美軍近期離開，但未透露具體時間。對此，美國五角大廈未作回應。

自美國總統川普就任以來，美軍已至少撤出四座駐敘基地。根據川普政府最新宣布的政策，美軍將把駐敘利亞的軍事存在從原本的八個基地，縮減至僅剩一座。

根據《紐約時報》報導，駐敘美軍人數也將從約 2,000 人大幅減至 500 人。儘管撤軍政策早已規劃，但 SDF 最高指揮官 Mazloum Abdi 對此表示擔憂。

Abdi 指出，在一個基地駐紮幾百名士兵「不足以」遏制 ISIS 的威脅。Abdi 強調，ISIS 近期在敘利亞多地行動愈發頻繁，SDF 正努力填補美軍撤離後的安全真空，避免恐怖組織趁勢崛起。

Abdi 在接受訪問數小時前，以色列剛對伊朗展開空襲。雖他未評論此事對敘利亞的影響，但強調希望衝突不會波及當地。然而訪問後不久，駐有美軍的 Al Shadadi 基地即遭三枚伊朗製飛彈襲擊，幸被美軍防空系統成功攔截。

ISIS 於 2014 至 2017 年間控制伊拉克與敘利亞大片區域，建立極端伊斯蘭政權，犯下多起屠殺、性奴役與處決外國人等暴行。雖在美國主導的國際聯軍壓制下失勢，但近期再度活躍。

Abdi 指出，在敘利亞前總統阿塞德（Bashar al-Assad）於去年 12 月遭推翻後，ISIS 勢力再次活躍起來，甚至趁機自軍火庫中奪得大量武器與彈藥。有部分曾與阿塞德作戰的外籍聖戰士，也已加入 ISIS 陣營。