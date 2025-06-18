以駐美大使澄清本周還有「重大行動」說法 伊朗透過第三方尋求停火

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-06-18 01:07

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綜合外媒報導，以色列駐美大使萊特 (Yechiel Leiter) 預告，本周將對伊朗發動重大綜合外媒報導，以色列駐美大使萊特 (Yechiel Leiter) 稍早關於周四、周五可看到對伊朗「重大軍事行動」的言論引發關注，但他隨後澄清是指過去一周已完成的行動，並非預告未來攻擊。與此同時，伊朗透過海灣國家向美國施壓，要求美方促使以色列立即停火，自己則願在核談判上做出讓步。。

以伊衝突持續升溫，伊朗則反擊以色列情報體系據點。(圖:Shutterstock)

駐美大使預告「意外驚喜」 隨後澄清指過去行動

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萊特在周二在 Merit Street 節目中表示：「本周稍晚將有一場對伊朗的重大軍事行動。當塵埃落定後，你會在周四晚上和周五看到一些意外驚喜，這場行動會讓呼叫器行動看起來幾乎是小兒科。」

他表示，以色列正在準備針對伊朗的一項新的、高度先進的軍事行動，該行動可能超越以前的區域行動。這次任務將展示前所未有的戰略精確度和軍事能力。而以色列的最終目標是「摧毀伊朗所有核武器設施」。

不過，根據《Fox News》報導，萊特隨後在社群平台 X 上澄清，他所描述的是以色列過去一周已經完成的行動，而非未來將要執行的軍事計畫。

以色列駐美大使萊特澄清本周將對伊朗進行重大「重大行動」說法。（圖：截自萊特 X 帳號）

伊朗尋求海灣國家斡旋 川普否認和談接觸

此外，據《路透》周一報導，伊朗已要求卡達、沙烏地阿拉伯和阿曼向美國總統川普施壓，希望利用美國影響力促使以色列同意立即停火，伊朗願意在核談判中展現彈性作為交換。

不過在美東時間周二清晨，川普在其 Truth Social 平台上寫道：「我尚未以任何方式、形式或途徑與伊朗就『和平談判』進行接觸。」並表示，若伊朗想談，他知道該怎麼找到我。

以色列宣稱摧毀納坦茲核設施 伊朗反擊以國情報體系

當地時間 6 月 17 日，以色列防長卡茲（Israel Katz）發表聲明稱，以軍已摧毀了伊朗納坦茲核設施的核心，並計劃摧毀伊朗核計畫相關的所有基礎設施。以方將繼續針對伊朗軍事領導人、核計畫和飛彈系統。

伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）則在 16 日發表聲明說，以色列的襲擊「越過所有紅線」，公然侵犯伊朗主權和領土完整，嚴重違反《聯合國憲章》和國際法基本原則，已造成伊方近 1500 人死傷，其中至少 224 名罹難者為平民。

與此同時，伊朗方面也有大動作。當地時間 17 日，伊朗伊斯蘭革命衛隊發布通告稱，當天伊朗對以色列情報機構摩薩德位於特拉維夫的總部發動了襲擊。當天一同遇襲的還有以色列軍事情報局，它與摩薩德以及以色列國家安全總局並稱以色列三大情報機構。

以色列對此暫無回應。