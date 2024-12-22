本週操盤筆記：英加GDP、日澳央行會議紀錄、美房市與消費者信心數據

鉅亨網新聞中心 2024-12-22 21:50

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一年一度的耶誕節即將來臨，未來一周焦點包括英國、西班牙與加拿大 GDP 數據，以及日本央行 (BOJ) 和澳洲央行 (RBA) 會議記錄，日本工業生產和零售數據與美國貿易數據也將陸續出爐。雖然市場將關注 BOJ 會議記錄來瞭解持續按兵不動原因，但 RBA 鴿派觀點也不容忽視，特別是官員們將如何因應明年不斷變化的關稅環境。

本週操盤筆記 (1223-1227)

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1. 英國加拿大 GDP

英國周一 (23 日) 將發布第三季 GDP 終值，受 10 月工業生產低於預期的影響，英國經濟料將難以維持擴張步伐。

此外，加拿大也將在耶誕節前兩天公佈十月 GDP 數據，屆時將讓市場更了解加拿大成長情況，而第四季經濟疲軟程度也可能影響加拿大央行下一步舉措。加國統計局 11 月 29 日曾預估，經季調後的十月 GDP 成長率為月增 0.1%。



2. 日澳央行會議記錄

BOJ 周五 (27 日) 將公布十二月會議意見概要，其中可能顯示對於實現穩定的 2% 通膨率及薪資成長目標相當有信心。BOJ 還將在周二 (24 日) 公佈十月會議記錄。此外，一系列日本經濟數據如 11 月零售銷售、工業生產和就業數據也將於周五公佈。

澳洲央行 (RBA) 周二也將公布十二月會議記錄，料將提供更多有關 RBA 政策立場的細節，並可能強化市場對明年 2 月或 4 月降息的看法。對工黨政府來說，這份會議紀錄可能是一份耶誕禮物，並幫忙該黨贏得明年五月中旬之前舉行的聯邦大選。

3. 美房市與消費者信心數據

本周有關美國經濟當前健康狀況的最佳指標將是周一公布的美國經濟評議會 (CB) 消費者信心指數，其他數據還有周二出爐的 11 月耐久財和新屋銷售數據，以及周四 (26 日) 的每周初領失業救濟金數據。