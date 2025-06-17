OpenAI獲美國國防部2億美元人工智慧合約！推動國安與行政AI應用

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-17 11:10

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美國國防部於週一（16 日）宣布，已與人工智慧（AI）領導企業 OpenAI 簽署一項價值 2 億美元的一年期合約，委託其開發尖端 AI 技術，以解決作戰和企業領域的關鍵國家安全挑戰。這是國防部網站上列出的第一份與 OpenAI 簽訂的合約。

OpenAI獲美國國防部2億美元人工智慧合約。(圖：Shutterstock)

根據《CNBC》報導，美國國防部指出，此次合約由 OpenAI Public Sector LLC 承接，相關工作將主要在美國首都圈，包括華盛頓特區、馬里蘭與維吉尼亞州部分地區進行。

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美國國防部表示：「根據該合約，執行方（OpenAI）將開發尖端 AI 原型，以應對作戰和企業領域的關鍵國家安全挑戰。」

OpenAI 指出，該合約將用於開發 AI 解決方案，涵蓋多項實際應用情境，包括：改善軍人與家屬的醫療獲取流程、簡化國防部計畫與採購數據處理，以及加強主動式網路資安防禦等。所有應用場景皆需嚴格符合 OpenAI 的使用政策與規範。

這項合約是 OpenAI 新計畫 「OpenAI for Government」 的首個成果，該平台整合了包括 ChatGPT Gov 在內的多項政府 AI 工具，將為美國政府機構提供客製化的 AI 模型，用於國家安全、支援和產品路線圖資訊。

OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）在 4 月與前國安局局長、現任董事 Paul Nakasone 的公開對談中表示：「我們必須、也非常自豪地、並且真心希望參與國家安全領域。」

除了此次與國防部的合作，OpenAI 早已展開多項政府項目合作，包括與 NASA、國家衛生研究院（NIH）、空軍研究實驗室與美國財政部的 AI 專案，共同推動 AI 在政府領域的創新應用。

為強化美國 AI 運算能力，OpenAI 也積極投入美國 AI 基礎建設。今年 1 月，奧特曼與美國總統川普一同現身白宮，宣布將啟動耗資 5,000 億美元的「星際之門」（Stargate）計畫，旨在在美國建立 AI 基礎設施。

雖然本次合約價值 2 億美元，但相較於 OpenAI 年化營收突破 100 億美元的規模仍屬小額。公司於 3 月完成一輪 400 億美元融資，市值估計已達 3,000 億美元。