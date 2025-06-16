OpenAI o3驚人降價80%！中小企業有福了
鉅亨網新聞中心
面對愈演愈烈的人工智慧（AI）價格戰，OpenAI 日前宣布其最新 o3 系列模型全面降價，最高降幅達 80%。原本每百萬字符（tokens）定價為 10 美元（o3）與 40 美元（o3-pro），如今分別僅需 2 美元與 8 美元，大幅削弱市場對手的競爭力。
OpenAI 透過大幅降價，直接改變整體 AI 模型市場的價格結構。業內人士指出，此次 OpenAI 的降價措施並非單純促銷行為，而是深層的市場布局。
有業者形容這就像在超市中選購礦泉水，當一瓶售價 5 元的水旁邊出現只要 1 元的同款水，消費者的選擇可想而知。
QKS 分析師 Ritvick Singh 指出，OpenAI 此舉不僅是價格戰，更是一場生態圈的鎖定戰略。就像亞馬遜 (AMZN-US) AWS 當年以低價進入市場並建立高度依賴的開發生態一樣，OpenAI 也透過降價吸引用戶深度綁定其技術棧，增加轉移平台的難度與成本。
IDC 研究總監 Sanjay Natarajan 分析，這項降價對中小企業與新創團隊而言是一大利多。許多原本因預算受限而無法實現的 AI 專案，如今終於有機會啟動。
然而，低價並不等於立即可行的商業部署，企業仍需具備相應的技術能力與資源配置。
儘管 OpenAI o3 模型降價極具吸引力，企業導入 AI 仍面臨多重挑戰。Singh 就警告說，若無完善的 AI 使用規範與監督政策，將容易陷入資料流向不明、權限管理混亂的治理盲區，對組織安全構成潛在威脅。
截至目前，OpenAI 的商業用戶數已突破 300 萬，自 2025 年 2 月以來成長幅度高達 50%。這不僅顯示生成式 AI 的市場需求日益旺盛，也代表競爭重心正逐漸從模型技術本身轉向治理能力與垂直領域專業知識。
- EBC全球百萬美金交易大賽 立即體驗
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- OpenAI「最強大推理AI模型」o3-pro推出！能力輾壓o1-pro、Gemini、Claude
- OpenAI開源AI模型延後至夏季推出！Altman：「成果驚豔值得等待」
- Meta重押AI策略！股價自4月來已強彈40%
- 黃仁勳反擊AI導致失業一說！稱不信Anthropic執行長觀點
上一篇
下一篇