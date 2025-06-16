OpenAI o3驚人降價80%！中小企業有福了

鉅亨網新聞中心 2025-06-16 15:30

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面對愈演愈烈的人工智慧（AI）價格戰，OpenAI 日前宣布其最新 o3 系列模型全面降價，最高降幅達 80%。原本每百萬字符（tokens）定價為 10 美元（o3）與 40 美元（o3-pro），如今分別僅需 2 美元與 8 美元，大幅削弱市場對手的競爭力。

OpenAI o3驚人降價80%。(圖：Shutterstock)

OpenAI 透過大幅降價，直接改變整體 AI 模型市場的價格結構。業內人士指出，此次 OpenAI 的降價措施並非單純促銷行為，而是深層的市場布局。

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有業者形容這就像在超市中選購礦泉水，當一瓶售價 5 元的水旁邊出現只要 1 元的同款水，消費者的選擇可想而知。

QKS 分析師 Ritvick Singh 指出，OpenAI 此舉不僅是價格戰，更是一場生態圈的鎖定戰略。就像亞馬遜 (AMZN-US) AWS 當年以低價進入市場並建立高度依賴的開發生態一樣，OpenAI 也透過降價吸引用戶深度綁定其技術棧，增加轉移平台的難度與成本。

IDC 研究總監 Sanjay Natarajan 分析，這項降價對中小企業與新創團隊而言是一大利多。許多原本因預算受限而無法實現的 AI 專案，如今終於有機會啟動。

然而，低價並不等於立即可行的商業部署，企業仍需具備相應的技術能力與資源配置。

儘管 OpenAI o3 模型降價極具吸引力，企業導入 AI 仍面臨多重挑戰。Singh 就警告說，若無完善的 AI 使用規範與監督政策，將容易陷入資料流向不明、權限管理混亂的治理盲區，對組織安全構成潛在威脅。