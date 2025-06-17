鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-17 08:40

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加拿大總理卡尼（Mark Carney）週一（16 日）宣布，已與美國總統川普達成共識，雙方將在 30 天內完成一項新的經濟與安全協議。此消息發布僅在幾小時前，加拿大官員才表示雙邊仍有大量工作要做。

加拿大總理卡尼：與美國川普目標30天內完成新協議。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，卡尼辦公室聲明指出：「卡尼總理與川普總統，就加美之間的新經濟與安全關係談判中提出的關鍵問題交換了最新進展，雙方同意在未來 30 天內內繼續談判，以達成協議。」

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卡尼發言人亦證實，雙方希望能在 30 天內達成實質協議。儘管展現出積極態度，加拿大政府尚未表明是否接受美國保留部分關稅的立場。

川普稍早表示，與加拿大達成協議的可能性存在，但強調關稅必須在其中扮演角色，加拿大政府則一直強烈反對此立場。

川普指出：「我是一個信奉關稅的人，我有一個關稅方案。卡尼有不同看法，我們將看看能否徹底解決這個問題。」

目前加拿大是美國鋼鋁產品的最大供應國，卻正受到川普政府對鋼鐵、鋁材及汽車出口徵收的關稅。卡尼日前強調，雙方正在就關稅議題進行密集談判，加拿大亦已準備若談判破裂，將啟動報復性關稅措施。

過去十日，外界對加美能否迅速完成協議的期待已逐漸降溫。加拿大官員私下透露，美國似乎不急於推動談判完成。