鉅亨網編譯段智恆 2025-06-16 22:10

‌



社群平台 Reddit(RDDT-US)周一 (16 日) 推出兩項全新的人工智慧 (AI) 廣告功能，目標是幫助品牌商更有效地參與平台用戶對話、提升廣告互動率，進一步強化在競爭激烈的數位廣告市場中的吸引力。這些功能結合平台數據與生成式 AI 技術，可望成為品牌制定行銷策略的新工具。

廣告也能用AI！Reddit新工具超懂用戶在聊什麼(圖：REUTERS/TPG)

Reddit 表示，新推出的 AI 工具名為「Reddit Insights」，將提供行銷人員即時的用戶趨勢分析，協助他們在廣告投放前先行測試創意、掌握熱門話題，藉以更精準地規劃行銷活動。此外，Reddit 也將開放「對話摘要附加功能」(Conversation Summary Add-ons)，允許品牌商將來自用戶的正面留言整合進廣告下方，提升廣告在社群中的認同感與自然參與度。

‌



在經濟前景充滿不確定性的情況下，包括 Reddit、Snap(SNAP-US) 與 Pinterest(PINS-US) 等社群平台，都紛紛加碼導入 AI 驅動的廣告工具，以強化廣告定向能力並吸引更多廣告預算投入。WPP Media 上周下修今年全球廣告成長預估，由原本的 7.7% 調降至 6%，並指出因美國貿易政策變化造成的市場不確定性，品牌商將更加偏好彈性的廣告合約與具效率的 AI 廣告生產與投放方案。

Reddit 本次公告也緊接在公司上月發布第二季營收優於華爾街預期的財測之後。儘管如此，執行長 Steve Huffman 當時坦言，來自 Google(GOOGL-US) 搜尋的導流流量仍可能面臨一定程度的干擾與變化。