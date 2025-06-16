伊拉克親伊朗武裝警告美國「勿干預以伊衝突」揚言重啟攻擊美軍基地

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-16 13:30

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伊拉克親伊朗武裝組織「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）週日（15 日）警告，若美國介入以色列與伊朗衝突，他們將重新對區域內的美軍基地發動攻擊。

伊拉克親伊朗武裝警告美國「勿干預以伊衝突」。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，真主黨旅秘書長哈米達維（Abu Hussein al-Hamidawi）在聲明中表示：「我們正密切監視美國敵軍在區域內的動向，一旦美方干預戰事，我們將毫不猶豫直接打擊其在中東地區的利益與軍事基地。」

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真主黨旅成立於 2003 年美國入侵伊拉克後，是伊拉克與伊朗關係最緊密的什葉派民兵組織之一，也是伊朗在中東代理人網路的重要一環。

「真主黨旅」曾對以色列以及駐伊拉克與敘利亞的美軍，發動多起飛彈與無人機襲擊。

去年年初，真主黨旅宣布，因應伊拉克政府的和平努力，暫停對美軍目標的攻擊。然而隨著近期以色列與伊朗衝突升溫，該組織表明可能重新發動軍事行動，對抗美國在中東的影響力。

「真主黨旅」亦屬於親伊朗聯盟「抵抗軸心」（Axis of Resistance）一部分，該聯盟涵蓋多個什葉派武裝團體，自加薩戰爭爆發至今，已對駐伊拉克與敘利亞的美軍發動超過 150 次攻擊。