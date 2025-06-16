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SEC撤回14項拜登政府監管提案 換屆後政策大轉彎

鉅亨網編譯莊閔棻


美國證券交易委員會（SEC）本週正式宣布撤回 14 項，在拜登政府時期提出的監管提案，這些措施原為前任 SEC 主席 Gary Gensler 任內的重要改革之一，象徵新一屆由共和黨主導的監管機構，決定終止延續其前任政策方向。

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SEC撤回14項拜登政府監管提案。(圖：Shutterstock)

根據《巴隆週刊》（Barron"s）報導，這些被撤回的監管提案涵蓋多個重點領域，包括：


  1. 一項旨在透過複雜機制，改善投資人交易價格的股票交易改革；
  2. 一項企圖將加密貨幣交易平台，納入與傳統證券交易所同等嚴格規範的法案；
  3. 以及禁止證交所向大量下單的券商提供手續費折扣的措施。

這些監管提案在制定過程中即受到來自華爾街強烈反彈，最終未能取得通過。

Gensler 在其三年半任期內，曾致力推動以投資人利益為優先的監管改革，試圖縮小華爾街與普通投資者之間的權力落差。雖然成功推出數十項監管新規，但這 14 項提案最終未跨過立法門檻，如今更被全面撤回。

自共和黨接掌美國證券交易委員會後，新任領導層展現出明顯不同的監管方向。SEC 目前已縮減 17% 人力資源，並關閉一項耗資 10 億美元、原用於追蹤內線交易的偵測系統，同時也撤銷了對加密貨幣公司與低價股融資商的執法案件。

新政策重心明顯轉向支持加密產業發展，並鬆綁對私募股權與信用市場的監管門檻，以吸引更多散戶與資金進入新興金融市場。

SEC 此次撤案行動，對部分金融業者與加密產業而言無疑是一大利多，對主張強化監管的群體則難掩失望。

然而，多數市場觀察家並不感到意外，這場政策轉向也再次凸顯美國監管風向隨政府更新而快速變動，如同川普政府當年推動更名地標一般，為時代變遷留下註腳。

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