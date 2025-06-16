川普出發G7談關稅：我們已經有貿易協議了

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-16 11:30

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美國總統川普於週日前往加拿大，準備出席七大工業國（G7）高峰會前向媒體表示，美國已準備好一系列貿易協議，只需通知對方國家必須繳納的關稅費用即可。

川普出發G7談關稅稱：我們已經有貿易協議了。(圖：Shutterstock)

根據《CNN》報導，川普在離開白宮前指出：「我們已經有貿易協議了。我們只需要發信說：『這就是你們必須支付的金額。』我認為我們會達成一些新的貿易協議。」

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距離川普設定的貿易談判最後期限 7 月 9 日剩不到一個月，屆時包括幾個出席七國集團會議的國家在內的數十個國家，除非與美國簽署貿易協議以避免局勢進一步升級，否則可能面臨更高的關稅。

不過，若各國在最後期限前仍未達成協議，川普是否將啟用所謂的「互惠稅率」尚不明確，該稅率可能高達 50% 甚至更高。

儘管川普表示可能延後關稅實施，但美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在國會聽證中明言，只有「展現誠意談判」的國家才可能獲得延後待遇。