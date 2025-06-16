鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-16 09:10

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近日，中東局勢驟然升級引發全球資本市場震盪，中信證券、中國銀河、浙商證券、國信證券、申萬宏源、東吳證券、華西證券、中泰證券、招商證券與中信建投等十大券商上周末針對 A 股市場影響密集發布研究報告，圍繞衝突對市場情緒、產業配置及政策預期等向度展開分析，核心觀點可歸納為以下三個面向。

能否止跌？中東衝突擾動全球市場 十大券商解析A股後市走向 (圖:Shutterstock)

首先、中東局勢突然升溫對短期情緒造成擾動，但不改長期邏輯，風險偏好分化引關注。多數券商認為，中東衝突對 A 股的短期衝擊集中在風險偏好層面，但難以動搖市場底層邏輯。中信證券指出，地緣問題雖可能導致高價族群波動加劇，但中國資產長期重估趨勢未變，油價上漲有望階段性緩解工業品價格壓力，同時可能延緩美國通膨回落進程，間接影響聯準會 (Fed) 政策路徑。

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中國銀河也強調，外部擾動下投資人必須聚焦增量政策落地節奏，陸家嘴論壇釋放的金融改革訊號或成為關鍵催化。

從市場表現來看，衝突引發的避險情緒已導致資金流向分化。華西證券數據顯示，上星期軍工、石油石化等族群逆勢領漲，而食品飲料、建材等傳統族群承壓。

東吳證券進一步指出，目前市場處於存量博弈狀態，主題輪動加速，創新藥、新消費等前期熱門賽道擁擠度攀升，短期可能面臨調整壓力。

其次，A 股現時結構性機會凸顯，科技、資源與政策主題成主線。儘管短期波動加劇，券商普遍認為，A 股結構性機會仍存，核心圍繞科技成長、資源品及政策受益領域。

科技淚股韌性獲得多方認可。興業證券回顧歷史後強調，科技成長類股因產業趨勢支撐表現較強韌性，AI 產業鏈仍是關鍵主線，建議關注上游算力自主可控 (如 GPU、光模組) 跟下游應用創新(如 AI 眼鏡、AR）。

招商證券亦指出，中東局勢推升全球通膨預期，但中國企業年中業績預告顯示科技製造類股景氣改善，半導體設備及消費電子產業鍊有望迎來佈局窗口。

中泰證券進一步分析，中東衝突若導致荷姆茲海峽航運受阻，可能加劇全球能源供應鏈擾動，建議關注石油石化、有色金屬等類股。

此外，政策驅動主題亦成焦點。浙商證券認為，中美倫敦談判雖未突破關稅僵局，但稀土出口管制鬆綁預期有望提振相關產業鏈，加上陸家嘴論壇臨近，金融開放、國企改革等政策紅利可望釋放。

申萬宏源則建議掌握「中特估」主線，港股國企業高股利資產兼具防禦與估價修復空間。

最後，面對複雜環境，券商策略呈現「攻守兼備」特質。中信證券建議 6-8 月半年報季回歸產業趨勢，重點佈局 AI 算力鍊及政策催化領域，同時警覺微盤股波動風險。

中國銀河提出低估值高股利資產、科技成長細分賽道、消費復甦政策受益方向等「三大主線」。

防禦性配置需求上升背景下，紅利資產與公用事業類股獲多家機構推薦。國信證券指出，新消費、創新藥等「困境反轉」類股仍具景氣支撐，但須規避短期情緒過熱標的，汽車零件產業則受益於整車廠商「反內捲」讓利，有望迎來估值修復。

機構普遍也提示地緣衝突外溢效應、美國通膨反覆及國內政策落地不及預期可能構成主要風險，但從中長期視角，多數券商對 A 股韌性保持樂觀。

華西證券認為，陸家嘴論壇後增量政策加碼有望重塑市場預期，申萬宏源更強調科技產業突破與港股市場改革將成為下半年行情核心驅動力。