鉅亨網編輯林羿君 2025-06-16 07:56

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美國總統川普認為，以色列和伊朗有可能達成協議結束衝突，但他們可能需要繼續戰鬥，然後才能達成和平協議。

川普：以伊可能需先「決一死戰」才能達成協議。(圖:shutterstock)

川普週日 (16 日) 在前往加拿大參加 G7 峰會時在白宮對記者說：「有時他們得決一死戰，但我們看看會發生什麼事。」

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他補充說，「我認為達成協議的機會很大。」

川普的言論出現在以色列表明將不會停止其摧毀德黑蘭核能力的軍事行動之際，而伊朗也加強了其報復行動。

雙方持續交火，週日以色列空襲了德黑蘭，伊朗則發動了數波無人機與飛彈攻擊作為回應。

這場衝突也可能在即將舉行的 G7 峰會中引發新的分歧，法國總統馬克宏等領袖呼籲雙方緩和局勢，以免衝突擴大為更廣泛的區域戰爭。

各國領導人此次會晤，正值世界主要經濟體之間因美國關稅和俄羅斯在烏克蘭的戰爭而關係緊張之際。

以色列和伊朗在石油資源豐富的地區不斷升級的衝突擾亂了金融市場。週一 (16 日) 早盤油價上漲，布蘭特原油價格在亞洲早盤一度上漲 5.5%。

美國一再強調沒有參與以色列的攻擊行動，但美國是否會加入任何針對伊朗的軍事行動仍是一個問題，專家表示，以色列缺乏摧毀伊朗福爾多關鍵核設施的火力。

川普在周日播出的美國廣播公司新聞採訪中表示，美國「有可能」介入這場衝突，儘管他指出美國「目前還沒有介入」。

一位美國高級官員稱，在以色列官員表示有機會嘗試刺殺伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）後，川普親自否決該計畫。

川普本月稍早表示，他願意讓烏克蘭和俄羅斯「打一會兒」，並用體育比喻來解釋他的想法：「你在體育比賽中也看到過這種情況，裁判讓他們打幾秒鐘、打一會兒，然後就把他們分開。」