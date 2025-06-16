【Joe’s華爾街脈動】專題：應對中東緊張局勢：以伊衝突的新升級
Joe Lu
以色列與伊朗之間的直接衝突開闢了新的地緣政治戰場。以下是關鍵細節。
Joe 盧, CFA 2025 年 6 月 15 日 美東時間
重點摘要
- 以色列與伊朗之間的直接軍事衝突標誌著該地區局勢的重大升級，為全球市場帶來了新的不確定性。
- 對投資者而言，這意味著風險加劇，能源價格、股市和避險資產可能出現劇烈波動。
- 全球經濟面臨的主要風險是能源價格持續飆升，這可能助長通膨並增加關鍵產業的成本。更大範圍的衝突很容易將油價推升至每桶 100 美元以上。
- 隨著原定的核談判被取消，外交斡旋的空間正在縮小。美國正處於複雜的立場，敦促緩和局勢，同時警告伊朗不要針對美國利益。
- 投資者應保持警惕，了解潛在的連鎖反應，並確保您的投資組合多元化以抵禦當前的動盪。
影子戰爭的新篇章
過去幾天，以色列與伊朗之間長期醞釀的「影子戰爭」已爆發為公開衝突。6 月 13 日，以色列發動了「雄獅崛起行動 (Operation Rising Lion)」，對伊朗境內多個目標，包括核設施和軍事設施，進行了一系列先發制人的打擊。其宣稱的目標是阻止伊朗發展核武器。這次史無前例的攻擊動用了數十架飛機，並鎖定德黑蘭、伊斯法罕和納坦茲等地的關鍵地點。
伊朗迅速做出反應，向以色列發射了數波無人機和彈道飛彈。儘管許多飛彈被攔截，但仍有一些成功突防，造成人員傷亡，並損壞了海法的民用建築和一座煉油廠。雙方的交火已持續三天，且均表示願意進一步升級局勢。
對您的投資有何影響？
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
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