Joe Lu 2025-06-16 07:51

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以色列與伊朗之間的直接衝突開闢了新的地緣政治戰場。以下是關鍵細節。

【Joe’s華爾街脈動】專題：應對中東緊張局勢：以伊衝突的新升級 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA 2025 年 6 月 15 日 美東時間

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重點摘要

以色列與伊朗之間的直接軍事衝突標誌著該地區局勢的重大升級，為全球市場帶來了新的不確定性。

對投資者而言，這意味著風險加劇，能源價格、股市和避險資產可能出現劇烈波動。

全球經濟面臨的主要風險是能源價格持續飆升，這可能助長通膨並增加關鍵產業的成本。更大範圍的衝突很容易將油價推升至每桶 100 美元以上。

隨著原定的核談判被取消，外交斡旋的空間正在縮小。美國正處於複雜的立場，敦促緩和局勢，同時警告伊朗不要針對美國利益。

投資者應保持警惕，了解潛在的連鎖反應，並確保您的投資組合多元化以抵禦當前的動盪。

影子戰爭 的 新篇章

過去幾天，以色列與伊朗之間長期醞釀的「影子戰爭」已爆發為公開衝突。6 月 13 日，以色列發動了「雄獅崛起行動 (Operation Rising Lion)」，對伊朗境內多個目標，包括核設施和軍事設施，進行了一系列先發制人的打擊。其宣稱的目標是阻止伊朗發展核武器。這次史無前例的攻擊動用了數十架飛機，並鎖定德黑蘭、伊斯法罕和納坦茲等地的關鍵地點。

伊朗迅速做出反應，向以色列發射了數波無人機和彈道飛彈。儘管許多飛彈被攔截，但仍有一些成功突防，造成人員傷亡，並損壞了海法的民用建築和一座煉油廠。雙方的交火已持續三天，且均表示願意進一步升級局勢。

對您的投資有何影響？

能源價格：最直接且最顯著的影響是油價。(全文未完)