泡泡瑪特成「合法賭場」？隱藏款Labubu拍出108萬人民幣

鉅亨網新聞中心 2025-06-11 15:30

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泡泡瑪特 (09992-HK) 成功背後，可能與人性中的賭博心理密不可分。這家中國潮玩巨頭透過機率僅 0.69% 的「隱藏款盲盒」策略，創造出年營收超過 130 億元人民幣的驚人成績，引發市場與社會廣泛關注。

隱藏款Labubu拍出108萬人民幣。(圖：Shutterstock)

2024 年，全球唯一的薄荷色 Labubu 在拍賣會上以人民幣 108 萬元成交，這款 Labubu 不僅象徵稀缺與收藏價值，更讓泡泡瑪特的飢餓行銷策略獲得全球成功。

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與精品奢侈品類似，極低中獎率反而強化消費者對產品的審美認同與品牌忠誠。

此外，隱藏款的稀缺性不僅刺激消費者胃口，也放大了社群炫耀心理。每當玩家幸運抽中稀有款，就會在社群平台曬出「戰果」，進一步吸引更多人加入盲盒大軍。

以 Labubu 第三代隱藏款為例，在二手交易平台上價格飆升至 2,799 元人民幣，抽中機率僅為 1/144，許多消費者甚至為此「豪擲萬金」，整盒掃空也不肯罷休。

心理學的「斯金納箱實驗」早已揭示：隨機獎勵比固定獎勵更容易上癮。泡泡瑪特巧妙套用此原理，透過不確定的中獎機率，引發玩家持續購買。

神經科學研究也證實，抽中稀有款時，大腦的多巴胺分泌程度與賭博中贏錢時相當，這正是「抽盲盒成癮」現象的生理基礎。

泡泡瑪特的潮玩風暴迅速席捲全球。英國門市傳出因搶購爆發肢體衝突，新加坡更進一步規定入境旅客須申報盲盒，反映潮玩消費在全球的爆炸性增長與政策反應。

泡泡瑪特 2024 年財報顯示，全年營收達 130.38 億元人民幣，其中海外市場貢獻 50.66 億元，年增幅高達 375.2%。光是東南亞地區就貢獻了 24.03 億元，占海外營收近半。北美市場更錄得超過 500% 的爆發性增長。

Labubu 所屬的 THE MONSTERS 系列則成為公司最強吸金產品，全年營收高達 30.4 億元，年增長率高達 726.6%。

然而，泡泡瑪特的行銷策略也引發不小爭議。中國知名藝人郭麒麟在年會上更戲言：「歡迎來到中國最大博彩公司」，諷刺泡泡瑪特盲盒的隨機抽獎機制與賭博高度相似。