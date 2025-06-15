鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-15 13:30

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以色列持續升高對伊朗的軍事壓力，並警告之後的攻擊將更猛烈。週六（14 日），以色列空軍再度轟炸伊朗多個目標，以色列總理納坦雅胡強調，未來幾天將展開更具規模的軍事行動。伊朗則憤怒宣布取消與美國的核談判，區域局勢急遽惡化。

以色列強硬警告：對伊朗的攻擊跟未來幾天比根本「不算什麼」。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，以色列總理納坦雅胡宣稱，對伊朗的空襲已重創其核計畫，甚至可能使其倒退數年。他強硬表示：「我們將打擊伊朗政權的每一個目標，目前伊朗所遭遇的打擊，與未來幾天將承受的相比根本不算什麼。」

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以色列強調，這場軍事行動可能持續數週，並呼籲伊朗人民反抗伊斯蘭政權，引發外界對中東大規模戰爭的擔憂。

以色列先前突襲伊朗軍事高層指揮部後，再針對超過 150 個目標進行轟炸。伊朗官方媒體指出，全球最大天然氣田「南帕斯天然氣田」在以色列攻擊後起火，導致部分生產中斷，這是以色列首次鎖定伊朗能源基礎設施。

伊朗導彈回擊 以色列進入全面戒備

伊朗於週五（13 日）晚間向以色列發射導彈展開報復，造成至少三人死亡。以色列多地響起空襲警報，民眾湧入避難所躲避來襲。

伊朗國營媒體報導，週六夜間再度發動多波導彈與無人機攻擊，而以色列也宣稱對德黑蘭展開軍事報復。

儘管耶路撒冷尚未響起警報，北部城市海法已經進入緊急防空狀態。目前以色列尚未通報新增傷亡。

美國總統川普則表示支持以色列的軍事行動，並警告伊朗若不縮減核計畫，將面臨更嚴重後果。不過，他也保留恢復談判的可能。俄羅斯總統普丁亦與川普通話，雙方皆認為和平仍有空間。

然而，原定於週日（15 日）舉行的美伊核談判因以色列攻擊而取消。伊朗外交部長阿拉格齊表示，在以色列持續展開「野蠻攻擊」的背景下，談判已無正當性。

以色列警告德黑蘭：再攻擊就「燒毀首都」

以色列國防部長卡茲警告，若伊朗最高領袖哈米尼繼續下令攻擊以色列，「首都德黑蘭將被燒毀」。

伊朗則反擊稱，若以色列盟國協助攔截導彈，其在區域內的軍事基地也將成為報復目標。

儘管伊朗在加薩與黎巴嫩的主要代理軍事力量哈馬斯與真主黨近年受戰事重創，但雙方仍未停止交火，導致地區衝突進一步升級。

以色列空襲造成伊朗平民重大死傷 人道危機浮現

以色列空襲伊朗的行動已造成嚴重平民死傷。據報導，至少 60 人死於德黑蘭一處住宅大樓，其中 29 人為兒童。以色列人權組織 B’Tselem 批評政府訴諸武力，未尋求外交途徑，恐將整個中東地區推入災難深淵。