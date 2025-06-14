鉅亨網編譯羅昀玫 2025-06-14 15:00

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隨著地緣政治緊張局勢再度升高、美元持續走弱，資金行情預料將持續湧向黃金。德國商業銀行 (Commerzbank；CB) 週五 (13 日) 上調了對黃金價格的預測。

以伊衝突升溫 CB上調年底黃金目標價(圖：REUTERS/TPG)

該行分析師將 2025 年底的金價目標從先前的每盎司 3,000 美元上調至 3,400 美元，但這一價位已因以色列對伊朗核設施的空襲而被突破。對於 2026 年的金價預測則提高至 3,600 美元，同樣從先前的 3,000 美元上調。

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以伊衝突升溫 CB 上調年底黃金目標價 (圖：REUTERS/TPG)

分析師 Carsten Fritsch 和 Barbara Lambrecht 表示，央行持續買入也是黃金上漲的推動力之一。

他們正關注世界黃金協會 (World Gold Council) 預計於下週二 (17 日) 發布的年度央行調查報告，其中將揭示各國央行的購金計畫與預期。

德國商業銀行團隊指出：「去年有創紀錄的 80% 受訪央行表示，他們預期未來 12 個月還會持續增加黃金準備。」