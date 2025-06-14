鉅亨網編譯羅昀玫 2025-06-14 06:33

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伊朗週五 (13 日) 表示，為報復以色列對德黑蘭核設施與高層軍事領導人的致命襲擊，已向以色列發射數波彈道飛彈，攻擊目標是以色列的軍事中心和空軍基地。

伊朗向以色列發射飛彈報復 瞄準軍事中心和空軍基地 (圖：shutterstock)

當地週五晚間，以色列特拉維夫與耶路撒冷上空傳出多起爆炸聲，全國各地響起空襲警報。

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伊朗最高領袖哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei) 發表聲明，譴責以色列的攻擊等同於「發動戰爭」，警告以色列將因為這次攻擊面臨悲慘且痛苦的命運。

哈米尼稱：「錫安主義政權將無法逃避其罪行的後果。伊朗反擊絕不會是半調子的。」

伊朗週五展開報復，已向以色列發射數波彈道飛彈 (圖片：shutterstock)

伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 指出，這次行動是根據哈米尼命令，對以色列的多個軍事目標與空軍基地進行「精準而有力」的報復。

根據伊朗官方媒體 IRNA 報導，伊朗週五晚間總共發動三波攻擊，數百枚飛彈射向以色列。

雖然以軍透露伊朗實際發射的飛彈不到 100 枚，且大部分已遭攔截或未命中目標，但至少一枚擊中特拉維夫市中心，一棟現代公寓大樓起火，濃煙不斷竄出。

以色列緊急救援機構紅大衛盾會 (MDA) 稱，以色列古什丹地區 (Gush Dan) 發生的飛彈襲擊已造成至少 34 人受傷。

美媒報導，美軍也參與協助以色列攔截來襲的伊朗飛彈。

以色列總理尼坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 與國防部長卡茨正在掩體內對伊朗報復性攻擊後的局勢進行評估。

卡茨表示，伊朗向平民聚集區發射飛彈是「越過紅線」，並矢言將為其行為付出非常沉重的代價。

以色列內閣目前正在開會討論如何應對伊朗對以色列的飛彈襲擊，預計以色列將在下一波針對伊朗的攻擊會進一步升級。

尼坦雅胡此前曾表示，以色列針對伊朗的行動可能需要幾天時間，如今他矢言「還有更多襲擊行動正在進行中」。他也強調，以色列的鬥爭並非針對伊朗人民，而是針對伊朗政府。

伊朗多家媒體報導，在以色列發動新一輪襲擊後，德黑蘭的防空系統目前處於活躍狀態。