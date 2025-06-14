伊朗向以色列發射飛彈報復 瞄準軍事中心和空軍基地
鉅亨網編譯羅昀玫
伊朗週五 (13 日) 表示，為報復以色列對德黑蘭核設施與高層軍事領導人的致命襲擊，已向以色列發射數波彈道飛彈，攻擊目標是以色列的軍事中心和空軍基地。
當地週五晚間，以色列特拉維夫與耶路撒冷上空傳出多起爆炸聲，全國各地響起空襲警報。
伊朗最高領袖哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei) 發表聲明，譴責以色列的攻擊等同於「發動戰爭」，警告以色列將因為這次攻擊面臨悲慘且痛苦的命運。
哈米尼稱：「錫安主義政權將無法逃避其罪行的後果。伊朗反擊絕不會是半調子的。」
伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 指出，這次行動是根據哈米尼命令，對以色列的多個軍事目標與空軍基地進行「精準而有力」的報復。
根據伊朗官方媒體 IRNA 報導，伊朗週五晚間總共發動三波攻擊，數百枚飛彈射向以色列。
雖然以軍透露伊朗實際發射的飛彈不到 100 枚，且大部分已遭攔截或未命中目標，但至少一枚擊中特拉維夫市中心，一棟現代公寓大樓起火，濃煙不斷竄出。
以色列緊急救援機構紅大衛盾會 (MDA) 稱，以色列古什丹地區 (Gush Dan) 發生的飛彈襲擊已造成至少 34 人受傷。
美媒報導，美軍也參與協助以色列攔截來襲的伊朗飛彈。
以色列總理尼坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 與國防部長卡茨正在掩體內對伊朗報復性攻擊後的局勢進行評估。
卡茨表示，伊朗向平民聚集區發射飛彈是「越過紅線」，並矢言將為其行為付出非常沉重的代價。
以色列內閣目前正在開會討論如何應對伊朗對以色列的飛彈襲擊，預計以色列將在下一波針對伊朗的攻擊會進一步升級。
尼坦雅胡此前曾表示，以色列針對伊朗的行動可能需要幾天時間，如今他矢言「還有更多襲擊行動正在進行中」。他也強調，以色列的鬥爭並非針對伊朗人民，而是針對伊朗政府。
伊朗多家媒體報導，在以色列發動新一輪襲擊後，德黑蘭的防空系統目前處於活躍狀態。
以色列襲擊伊朗核設施和軍事設施後，引發人們對該地區爆發更廣泛衝突的擔憂，美股道瓊週五 (13 日) 狂瀉近 770 點，油價飆升，金價登新高，美元走強。
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