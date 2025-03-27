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鉅亨速報 - Factset 最新調查：SailPoint, Inc.(SAIL-US)EPS預估上修至0.14元，預估目標價為27.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-27 06:17


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對SailPoint, Inc.(SAIL-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.13元上修至0.14元，其中最高估值0.18元，最低估值0.11元，預估目標價為27.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值0.18(0.15)0.270.34
最低值0.11(0.11)0.210.3
平均值0.15(0.13)0.240.32
中位數0.14(0.13)0.240.32

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值10.33億12.42億14.95億
最低值10.12億12.11億14.66億
平均值10.24億12.30億14.77億
中位數10.27億12.32億14.76億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年
EPS-0.12-2.47-5.48
營業收入4.50億5.53億7.00億

詳細資訊請看美股內頁：
SailPoint, Inc.(SAIL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSAIL

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