鉅亨速報 - Factset 最新調查：SailPoint, Inc.(SAIL-US)EPS預估上修至0.14元，預估目標價為27.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-27 06:17
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對SailPoint, Inc.(SAIL-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.13元上修至0.14元，其中最高估值0.18元，最低估值0.11元，預估目標價為27.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.18(0.15)
|0.27
|0.34
|最低值
|0.11(0.11)
|0.21
|0.3
|平均值
|0.15(0.13)
|0.24
|0.32
|中位數
|0.14(0.13)
|0.24
|0.32
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.33億
|12.42億
|14.95億
|最低值
|10.12億
|12.11億
|14.66億
|平均值
|10.24億
|12.30億
|14.77億
|中位數
|10.27億
|12.32億
|14.76億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.12
|-2.47
|-5.48
|營業收入
|4.50億
|5.53億
|7.00億
詳細資訊請看美股內頁：
SailPoint, Inc.(SAIL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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