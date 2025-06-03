鉅亨速報 - Factset 最新調查：SailPoint, Inc.SAIL-US的目標價調降至26元，幅度約3.7%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對SailPoint, Inc.(SAIL-US)提出目標價估值：中位數由27元下修至26元，調降幅度3.7%。其中最高估值30元，最低估值16元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予SailPoint, Inc.評價：積極樂觀10位、保持中立5位、保守悲觀0位。
SailPoint, Inc.今(3日)收盤價為17.34元。近5日股價上漲3.7%，標普指數上漲2.29%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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