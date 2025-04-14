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鉅亨速報 - Factset 最新調查：SailPoint, Inc.(SAIL-US)EPS預估下修至0.17元，預估目標價為27.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-14 20:16


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對SailPoint, Inc.(SAIL-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.18元下修至0.17元，其中最高估值0.19元，最低估值0.14元，預估目標價為27.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值0.19(0.19)0.280.36
最低值0.14(0.14)0.220.31
平均值0.17(0.17)0.250.34
中位數0.17(0.18)0.250.34

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值10.39億12.49億15.01億
最低值10.19億12.21億14.67億
平均值10.31億12.37億14.86億
中位數10.31億12.38億14.86億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS-0.12-2.47-5.48-12.91
營業收入4.50億5.53億7.00億8.62億

詳細資訊請看美股內頁：
SailPoint, Inc.(SAIL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSAIL

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