鉅亨速報 - Factset 最新調查：SailPoint, Inc.(SAIL-US)EPS預估下修至0.17元，預估目標價為27.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-14 20:16
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對SailPoint, Inc.(SAIL-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.18元下修至0.17元，其中最高估值0.19元，最低估值0.14元，預估目標價為27.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.19(0.19)
|0.28
|0.36
|最低值
|0.14(0.14)
|0.22
|0.31
|平均值
|0.17(0.17)
|0.25
|0.34
|中位數
|0.17(0.18)
|0.25
|0.34
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.39億
|12.49億
|15.01億
|最低值
|10.19億
|12.21億
|14.67億
|平均值
|10.31億
|12.37億
|14.86億
|中位數
|10.31億
|12.38億
|14.86億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.12
|-2.47
|-5.48
|-12.91
|營業收入
|4.50億
|5.53億
|7.00億
|8.62億
詳細資訊請看美股內頁：
SailPoint, Inc.(SAIL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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