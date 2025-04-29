鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國電力(KEP-US)EPS預估上修至3.89元，預估目標價為10.22元
鉅亨網新聞中心 2025-04-29 20:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對韓國電力(KEP-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.81元上修至3.89元，其中最高估值5.34元，最低估值1.83元，預估目標價為10.22元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.34(5.34)
|6.29
|7.14
|最低值
|1.83(1.83)
|2
|2.33
|平均值
|3.68(3.67)
|4.29
|4.9
|中位數
|3.89(3.81)
|4.58
|5
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|703.84億
|760.23億
|813.00億
|最低值
|643.88億
|656.98億
|672.11億
|平均值
|675.46億
|688.69億
|704.45億
|中位數
|679.15億
|686.97億
|691.92億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.31
|-3.61
|-14.75
|-2.87
|1.99
|營業收入
|496.40億
|528.96億
|551.49億
|669.45億
|684.90億
詳細資訊請看美股內頁：
韓國電力(KEP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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