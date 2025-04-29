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鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國電力(KEP-US)EPS預估上修至3.89元，預估目標價為10.22元

鉅亨網新聞中心 2025-04-29 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對韓國電力(KEP-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.81元上修至3.89元，其中最高估值5.34元，最低估值1.83元，預估目標價為10.22元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值5.34(5.34)6.297.14
最低值1.83(1.83)22.33
平均值3.68(3.67)4.294.9
中位數3.89(3.81)4.585

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值703.84億760.23億813.00億
最低值643.88億656.98億672.11億
平均值675.46億688.69億704.45億
中位數679.15億686.97億691.92億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.31-3.61-14.75-2.871.99
營業收入496.40億528.96億551.49億669.45億684.90億

詳細資訊請看美股內頁：
韓國電力(KEP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKEP

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