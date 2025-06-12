鉅亨網編輯林羿君 2025-06-12 07:20

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輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳 11 日黎表示，未來兩年，歐洲的人工智慧算力將成長十倍，有超過 20 個所謂的 AI 工廠在推進中。

黃仁勳：歐洲AI算力將在未來兩年成長10倍。(圖:shutterstock)

黃仁勳在巴黎舉行的 VivaTech 技術大會指出，「歐洲已經意識到這些 AI 工廠的重要性，」數個超大規模的數據中心的容量將超過 1 吉瓦，並有望躋身全球最大數據中心之列。

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他進一步稱：「研究人員、新創企業，你們的 AI 短缺、GPU 短缺很快就會得到解決，這一切正在到來。」

黃仁勳在巴黎期間宣布了一系列旨在加強歐洲 AI 基建的計畫。黃仁勳表示，輝達將會在發展超大規模資料中心等方面，增強與諸如法國電子零件製造商施奈德電機公司（Schneider Electric）等現有夥伴關係。

同時，輝達將與法國新創公司 Mistral AI 合作打造一個由 1 萬 8000 顆輝達最新一代 Blackwell 高端晶片趨動的雲端平台。

Mistral AI 執行長門施（Arthur Mensch）表示，在歐洲部署價值數十億歐元硬體，將提供企業「他們所需的戰略自主性」，這項計畫將會「增強歐洲的技術領導力」。

此外，輝達正與法國巴黎銀行（BNP）、萊雅（L"Oreal）等主要企業合作，讓這些公司開發自身 AI 模型時更為容易。

輝達計劃對歐洲各地資料中心供應自家晶片，包括在西班牙、義大利、英國、芬蘭、德國和瑞典。