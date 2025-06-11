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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Webster Financial Corp.WBS-US的目標價調升至63元，幅度約3.28%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Webster Financial Corp.(WBS-US)提出目標價估值：中位數由61元上修至63元，調升幅度3.28%。其中最高估值72元，最低估值50元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予Webster Financial Corp.評價：積極樂觀16位、保持中立1位、保守悲觀0位。

Webster Financial Corp.今(11日)收盤價為54.91元。近5日股價上漲3.28%，標普指數上漲1.15%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股WBS市場預估目標價

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Webster Financial Corp.54.91+2.04%

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