鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡梅科(CCJ-US)EPS預估上修至0.98元，預估目標價為62.54元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對卡梅科(CCJ-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.95元上修至0.98元，其中最高估值1.22元，最低估值0.49元，預估目標價為62.54元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.22(1.22)
|2.45
|2.71
|2.61
|最低值
|0.49(0.49)
|1.04
|1.49
|1.65
|平均值
|0.97(0.91)
|1.54
|1.91
|2.12
|中位數
|0.98(0.95)
|1.52
|1.85
|2.14
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|26.39億
|30.99億
|34.83億
|33.71億
|最低值
|23.15億
|23.80億
|24.56億
|24.47億
|平均值
|24.58億
|26.46億
|27.89億
|28.64億
|中位數
|24.60億
|26.30億
|26.40億
|28.18億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.10
|-0.21
|0.17
|0.62
|0.29
|營業收入
|13.42億
|11.76億
|14.35億
|19.17億
|22.89億
詳細資訊請看美股內頁：
卡梅科(CCJ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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