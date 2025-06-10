鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡梅科CCJ-US的目標價調升至62.54元，幅度約3.96%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對卡梅科(CCJ-US)提出目標價估值：中位數由60.16元上修至62.54元，調升幅度3.96%。其中最高估值73.05元，最低估值52.32元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予卡梅科評價：積極樂觀18位、保持中立1位、保守悲觀0位。
卡梅科今(10日)收盤價為67.305元。近5日股價上漲3.96%，標普指數上漲1.5%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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