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鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡梅科CCJ-US的目標價調升至62.54元，幅度約3.96%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對卡梅科(CCJ-US)提出目標價估值：中位數由60.16元上修至62.54元，調升幅度3.96%。其中最高估值73.05元，最低估值52.32元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予卡梅科評價：積極樂觀18位、保持中立1位、保守悲觀0位。

卡梅科今(10日)收盤價為67.305元。近5日股價上漲3.96%，標普指數上漲1.5%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股CCJ市場預估目標價

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