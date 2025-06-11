鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估上修至8.07元，預估目標價為166.50元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對馬拉松石油(MPC-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.87元上修至8.07元，其中最高估值14.95元，最低估值3.9元，預估目標價為166.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|14.95(14.95)
|17.05
|20.2
|24.6
|最低值
|3.9(3.9)
|7.32
|7.13
|14.28
|平均值
|7.94(7.9)
|11.76
|13.93
|19.44
|中位數
|8.07(7.87)
|11.34
|14.55
|19.44
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1,518.50億
|1,600.00億
|1,404.55億
|最低值
|1,102.21億
|1,012.92億
|1,229.34億
|平均值
|1,298.27億
|1,305.79億
|1,335.80億
|中位數
|1,290.50億
|1,291.87億
|1,362.95億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-15.13
|15.24
|28.12
|23.63
|10.08
|營業收入
|691.57億
|1,197.77億
|1,774.11億
|1,484.60億
|1,385.17億
詳細資訊請看美股內頁：
馬拉松石油(MPC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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