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鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估上修至8.07元，預估目標價為166.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對馬拉松石油(MPC-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.87元上修至8.07元，其中最高估值14.95元，最低估值3.9元，預估目標價為166.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值14.95(14.95)17.0520.224.6
最低值3.9(3.9)7.327.1314.28
平均值7.94(7.9)11.7613.9319.44
中位數8.07(7.87)11.3414.5519.44

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值1,518.50億1,600.00億1,404.55億
最低值1,102.21億1,012.92億1,229.34億
平均值1,298.27億1,305.79億1,335.80億
中位數1,290.50億1,291.87億1,362.95億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-15.1315.2428.1223.6310.08
營業收入691.57億1,197.77億1,774.11億1,484.60億1,385.17億

詳細資訊請看美股內頁：
馬拉松石油(MPC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMPC

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