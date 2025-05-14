鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估上修至7.81元，預估目標價為160.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-14 02:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對馬拉松石油(MPC-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.59元上修至7.81元，其中最高估值14.95元，最低估值4.59元，預估目標價為160.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|14.95(11.8)
|17.05
|20.2
|24.6
|最低值
|4.59(4.59)
|7.09
|7.35
|10.96
|平均值
|7.91(7.46)
|12
|13.81
|17.78
|中位數
|7.81(7.59)
|11.87
|13.55
|17.78
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1,518.50億
|1,600.00億
|1,404.55億
|最低值
|1,073.82億
|1,016.29億
|1,229.34億
|平均值
|1,302.49億
|1,313.25億
|1,335.80億
|中位數
|1,295.84億
|1,291.87億
|1,362.95億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-15.13
|15.24
|28.12
|23.63
|10.08
|營業收入
|691.57億
|1,197.77億
|1,774.11億
|1,484.60億
|1,385.17億
詳細資訊請看美股內頁：
馬拉松石油(MPC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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