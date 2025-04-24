鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估上修至7.24元，預估目標價為160.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-24 20:16
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對馬拉松石油(MPC-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.93元上修至7.24元，其中最高估值12.03元，最低估值2.5元，預估目標價為160.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12.03(12.03)
|16.85
|20.45
|25.35
|最低值
|2.5(2.5)
|6.9
|7.44
|10.96
|平均值
|7(6.91)
|11.64
|13.5
|18.16
|中位數
|7.24(6.93)
|11.07
|12.37
|18.16
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1,600.00億
|1,600.00億
|1,386.05億
|最低值
|1,017.09億
|1,009.97億
|1,229.34億
|平均值
|1,311.81億
|1,323.02億
|1,338.84億
|中位數
|1,296.66億
|1,320.37億
|1,361.17億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-15.13
|15.24
|28.12
|23.63
|10.08
|營業收入
|691.57億
|1,197.77億
|1,774.11億
|1,484.60億
|1,385.17億
詳細資訊請看美股內頁：
馬拉松石油(MPC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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