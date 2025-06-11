〈美股盤後〉美中談判進展順利 標普連三紅 逼近歷史新高

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-06-11 05:21

‌



美中達成貿易協議的希望升溫，美股主指週二 (10 日) 齊揚，標普 500 指數漲 0.6%，連續第三個交易日收紅，距離 2 月 19 日的歷史高位僅下跌 1.7%。

美中談判進展順利 標普連三紅 逼近歷史新高 (圖：shutterstock)

美國商務部長盧特尼克週二表示，美中會談進展「非常非常順利」，他希望談判能在 (英國當地時間) 今晚結束，但若有需要，雙方將於週三繼續協商。

‌



投資人寄望這次會談能進一步緩和兩國間的貿易與關稅衝突。美中雙方已於五月達成共識，暫時削減部分關稅。本次倫敦會談焦點是試圖化解從關稅擴大至稀土限制的爭端。

市場目前將注意力轉向週三即將公布的關鍵數據，即消費者物價指數 (CPI)。經濟學家預估，CPI 年增率將由 4 月的 2.3% 上升至 2.5%，主因是川普政府祭出的關稅措施推高進口價格。

聯準會正根據上週五公布的非農就業報告調整貨幣政策。花旗策略師預測，聯準會將在 6 月與 7 月的會議上維持利率不變，並可能於 9 月啟動一次大幅降息。

世界銀行週二下調全球經濟成長預測，由於關稅不確定性和持續的貿易爭端，預計今年全球經濟將成長約 2.3%，低於該行 1 月預測的 2.7%。

美股週二 (10 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 105.11 點，或 0.25%，收 42,866.87 點。

那斯達克指數上漲 123.75 點，或 0.63%，收 19,714.99 點。

S&P 500 指數上漲 32.93 點，或 0.55%，收 6,038.81 點。

費城半導體指數上漲 105.84 點，或 2.06%，收 5,242.50 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 16.46 點，或 0.12%，收 14,179.63 點。

標普 11 大板塊僅工業股收墨，能源、非必需消費和醫療保健領漲 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭幾乎全漲。Meta (META-US) 上漲 1.20%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.61%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.43%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.39%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.29%。

台股 ADR 多收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.64%%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.42%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.68%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.11%。

企業新聞

台積電週二公布 5 月營收，金額達 3205 億 1600 萬元，較上月減少了 8.3%，較去年同期增加了 39.6%，創歷史次高紀錄，台積電 ADR (TSM-US) 收紅 2.64% 至每股 212.46 美元，折溢價率 21.74%，換算價 1272.16 元。

華爾街分析師對台積電後市看法依然樂觀，目標價區間為 165.66 美元至 265.34 美元，平均目標價為 224.36 美元，顯示其股價較目前水準仍有上漲潛力。

IBM (IBM-US) 續升 1.53% 至每股 276.24 美元，連續第八個交易日走高，同時創下收盤歷史新高，IBM 週二宣布正在研發全球首台能夠零錯誤運作的大規模量子電腦。這台名為 Starling 的量子電腦預計將於 2029 年推出。

麥當勞 (MCD-US) 收低 1.43% 至每股 300.43 美元。Redburn Atlantic 將其股票評級兩次下調至「賣出」，理由是客流量下降以及 GLP-1 減肥藥物的影響。

蘋果 (AAPL-US) 微漲 0.61% 至每股 202.67 美元。蘋果在 WWDC 2025 大會上承認，Siri 的這些 AI 功能短期內不會推出，但 CFRA Research 分析師預計蘋果將在未來 12 個月內解決 Siri 與 AI 整合問題，建議投資人要保持耐心。

特斯拉 (TSLA-US) 勁揚 5.67% 至每股 326.09 美元，連續第三個交易日攀升。

特斯拉執行長馬斯克和川普之間的戰爭趨於冷卻，而且據美國德克薩斯州奧斯汀交通部門資料，特斯拉已被正式列明為「自動駕駛車輛運營商 (Known AV Operators in Austin)」，階段為「測試中 (Testing)」。

華爾街分析

Trivariate Research 公司創辦人 Adam Parker 表示：「大多數人認為有對話總比僵持好，我們正在取得進展。投資人目前沒有拋售股票的意願。」