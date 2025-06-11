鉅亨網新聞中心 2025-06-11 08:00

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沒被川馬反目嚇跑！特斯拉散戶大軍「開槓桿」反手砸6.5億美元抄底。(圖:shutterstock)

數據顯示，特斯拉槓桿型 ETFDirexion Daily TSLA Bull 2X Shares（TSLL）上週單周吸金 6.51 億美元，創 2022 年上市以來最大資金流入紀錄，其中大部分資金於上週四 (5 日) 和上週五 (6 日) 進場。

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這場針對 TSLL 的搶購狂潮，反映出特斯拉鐵粉的「越跌越買」的投資邏輯，而這一策略在過去確實創造奇蹟。2022 年 TSLL 上市的那年，特斯拉股價崩跌 65%，但 TSLL 仍逆勢吸金 3 億美元。特斯拉隔年暴漲 102%。

但這次不一樣。隨著馬斯克與川普就代表性稅改法案公開交鋒，此項交易正面臨前所未有的風險，事件餘波暴露出馬斯克政治資本的重大裂痕。

除個人恩怨外，特斯拉還面臨中國市場競爭加劇和已開發市場需求降溫的雙重壓力。相較於傳統車企常年維持的高估值倍數，這家電動車製造商的估值合理性也持續受到質疑。

但這一切都未能動搖散戶投資人的堅定信念，或者說投機熱情：他們曾多次因押注馬斯克逆轉勝而獲利頗豐。

Miller Tabak + Co. 首席市場策略師 Matt Maley 表示，散戶向來擅長在馬斯克受挫時抄底獲利，他們再次將近期暴跌視為買入良機。但考慮到特斯拉面臨的困境，這次抄底似乎為時過早。

受到「川馬反目開撕」影響，特斯拉股價上暴跌，光是 5 日當天馬斯克的淨資產就蒸發了 340 億美元，特斯拉全週累計下跌 15%。