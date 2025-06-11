鉅亨網編譯段智恆 2025-06-11 01:30

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美國疫苗股周二 (10 日) 盤中股價漲跌互見，投資人正密切關注美國衛生部長小羅勃甘迺迪 (Robert F. Kennedy Jr.) 周一晚間突然解散疫苗接種諮詢委員會 (ACIP) 全體專家的舉動。小羅勃甘迺迪自上任以來已多次改革疫苗相關監管，但此次大規模撤換專家小組是他至今最具爭議的決策，令市場對疫苗產業的監管前景和未來發展充滿不確定性。

美國衛生部長解散ACIP小組 疫苗股價盤中走勢分歧(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，美國疫苗製造商莫德納 (MRNA-US) 周二盤中股價下跌近 2%，Novavax 也跌近 1.8%；默沙東 (MRK-US) 和輝瑞 (OFE-US) 分別上漲約 2.9%、1.7%；阿斯特捷利康 (AstraZeneca)(AZN-US) 小幅上漲 1.3%，BioNTech(BNTX-US)則跌 1.9%。

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分析師和投資人表示，雖然 ACIP 全員遭解職屬史無前例，對疫苗業者構成一定政策風險，但疫苗類股今年以來表現疲弱，反映市場對甘迺迪對疫苗持懷疑態度的預期已部分反映在股價上。截至目前，今年多數大型製藥商股價皆呈下跌態勢，標普 500 指數同期則上漲約 2%。

自川普任命小羅勃甘迺迪擔任衛生部長以來，他已多次推動改革疫苗、食品及藥品監管制度，但此次解職 ACIP 全體專家仍屬規模最大、影響最深遠的舉措。晨星 (Morningstar) 分析師 Karen Anderson 指出：「對疫苗製造商而言，政策風險早已反映在股價上。」

她補充，儘管此次解職動作突然，且違背甘迺迪在參議院確認任命時對卡西迪 (Bill Cassidy) 參議員的承諾，但市場早已預期這種方向的發展。

ACIP 下一次會議預計於 6 月 25 日召開，將討論呼吸道融合病毒 (RSV) 等疫苗的接種建議。Gabelli Funds 投資組合經理 Jeff Jonas 表示：「看起來在 6 月 25 日之前，要在短時間內找齊新專家組成小組相當困難。」

Jonas 補充說：「未來疫苗的審批可能會變得更加艱難且昂貴，我預期產業投入的資源也將減少。」雖然近來 Novavax 的新冠疫苗及默沙東的 RSV 療法分別獲得有限批准，但投資人仍擔憂疫苗審批環境將更加嚴峻。

部分分析師也擔心新任專家成員可能較傾向支持甘迺迪對疫苗的觀點。Leerink 分析師 Daina Graybosch 在報告中寫道：「新成員很可能在某種程度上認同甘迺迪對疫苗潛在風險的立場。」她認為，這將不利於疫苗的推薦核准，並增加未來疫苗研發的證據負擔和成本。