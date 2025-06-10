輝達股價距歷史高點僅5% 有望助其攀峰的兩大催化劑為何？

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-10 21:40

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據《巴隆周刊》周二 (10 日) 報導，輝達 (NVDA-US) 股價周二盤前上漲至 143.28 美元，距離 149.43 美元的歷史高點僅約 5%。市場正密切關注兩大催化劑：執行長黃仁勳周三的巴黎會議發表談話，及倫敦舉行的中美貿易談判進展。

輝達股價距離歷史高點僅一步之遙，市場關注兩大催化劑能否助其突破。 (圖:Shutterstock)

輝達股價在過去六個交易日中有五天上漲，目前已達到 1 月底以來的最高水準。周一收盤時，該股距離歷史高點僅下跌約 4.6%。

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第一大催化劑：黃仁勳巴黎演講受矚目

投資人將密切關注執行長黃仁勳周三上午在巴黎會議的發言。作為 AI 產業的領軍人物，黃仁勳的每一次公開談話都可能為市場帶來新的方向指引。

市場策略師 Louis Navellier 周一指出，科技股再度領漲，AI 主題持續發酵，程式設計工作加速被 AI 取代的趨勢明顯。他表示：「儘管各種地緣政治風險仍存，但市場越來越相信這些風險不會對企業獲利造成重大衝擊。」

輝達本周加碼歐洲投資布局也讓市場更具信心。據《路透》周二報導，該公司與慧與科技 (HPE-US) 及萊布尼茲超級運算中心合作，將使用輝達 Vera Rubin 晶片打造超級電腦。這台名為 Blue Lion 的超級電腦預計 2027 年初問世。

第二大催化劑：中美貿易談判牽動供應鏈

中、美兩國貿易代表正在倫敦進行最新談判的第二日。投資人期待這場會談能取得積極成果，讓兩個全球最大經濟體的領導人能同意將彼此商品的關稅降至最低。

這對輝達等晶片製造商至關重要。關稅嚴重干擾全球貿易，對仰賴全球供應鏈的科技公司造成直接衝擊。一旦關稅壓力緩解，將有助於降低營運成本，提升獲利空間。