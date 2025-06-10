〈台幣〉狹幅整理量能略擴大 升轉貶收在29.955元

新台幣今 (10) 日收盤前半小時轉貶，終場收在 29.955 元，貶值 0.7 分，成交值略放大至 10.12 億美元，不過，法人指出，實際上新台幣最高點來到 29.905 元，較前一日的高點更高，配合台股大漲，呈現資金匯入行情，而台灣央行後續的態度仍是左右匯市的關鍵之一。