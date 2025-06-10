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〈台幣〉狹幅整理量能略擴大 升轉貶收在29.955元

鉅亨網記者王莞甯 台北


新台幣今 (10) 日收盤前半小時轉貶，終場收在 29.955 元，貶值 0.7 分，成交值略放大至 10.12 億美元，不過，法人指出，實際上新台幣最高點來到 29.905 元，較前一日的高點更高，配合台股大漲，呈現資金匯入行情，而台灣央行後續的態度仍是左右匯市的關鍵之一。

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新台幣收盤前半小時轉貶，終場收在29.955元。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 29.93 元、升值 1.8 分開出後，收盤前一小時最高來到 29.905 元，終場收在 29.955 元，全日高低價差僅 5 分。


觀察主要亞幣，韓元貶值近 1%，日元人民幣泰銖和星元約小貶 0.05-0.1%，新台幣收貶 0.02%。

統一投顧分析，儘管美國貿易政策一波三折，投資人關注美國上訴法院的進一步裁決，並對美債市場流動性存有疑慮，不過，各國貿易談判持續進行，美中也正在舉行新一輪會談，有助改善市場不安氣氛。

同時，川普「又大又美麗」減稅法案 6 月有望在參議院審議通過，加上就業保持平穩增長，提振消費信心回彈，有助市場氣氛。

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