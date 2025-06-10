WWDC 2025蘋果個人化Siri仍未出現！軟體工程進階副總裁：還在努力、來年分享更多

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-10 12:30

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蘋果的個人化 AI Siri 升級可能要等到 2026 了。在今年的全球開發者大會 WWDC 2025 上，外界期待已久的個人化 AI Siri 升級未如期亮相，引發關注。

蘋果軟體工程進階副總裁Craig Federighi稱，蘋果仍在Siri上努力。(圖：REUTERS/TPG)

根據《TechCrunch》報導，蘋果軟體工程進階副總裁 Craig Federighi 在 WWDC 2025 主題演講中僅簡短提到 Siri 的進展，稱「蘋果仍在努力」，令果粉失望。

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Federighi 表示：「正如我們之前分享的，我們將繼續努力，打造更個人化的功能，讓 Siri 更加個人化。這項工作需要更多時間才能達到我們的高品質標準，我們期待在來年（coming year）分享更多相關資訊。」

外媒指出，「來年」這個時間框架似乎表明蘋果在 2026 年之前不會發布任何消息。基於在 AI 時代，新機型、更新和升級的發布速度很快，這無疑是一個重大的延遲。

這項 Siri AI 升級最早在 WWDC 2024 曝光，蘋果當時稱其為「下一個重大措施」，並表示 Siri 將能夠理解大家的「個人背景」，例如你的人際關係、溝通方式、日常生活等等。

此外，Siri 還將更加實用，讓使用者在應用內部和跨應用程式執行操作。

《彭博》報導稱，正在開發中的更個人化的 Siri 版本功能齊全，但運作不穩定。該報告指出，由於品質問題，Siri 的性能只有三分之二的時間正常，因此無法正式發布。

蘋果已於今年 3 月正式宣布推遲 Siri 的發布，並表示 Siri 更新的發佈時間將比預期更長。該公司還調整管理團隊，將機器學習和 AI 策略高級副總裁 John Giannandrea 從 Siri 專案中撤出，並由曾參與 Vision Pro 研發的 Mike Rockwell 接手。