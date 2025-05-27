美國最大退休基金減持蘋果 加碼Meta、AMD及麥當勞

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-27 15:20

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根據該基金提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，第一季大幅拋售 510 萬股蘋果股票，持股降至 3,470 萬股；對持 Meta、AMD 和麥當勞股票，分別增加了 57.9 萬股、32.5 萬股和 49.4 萬股。

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加州退休金管理著超過 5,400 億美元的資產，其第一季拋售蘋果股票的舉動，可能預示著大型機構投資者對蘋果的信心下降，也加劇了市場對蘋果前景的擔憂。

受關稅影響，蘋果第一季股價累計下跌 11%，進入第二季後情況更為嚴峻，股價再跌 12%。川普近期對蘋果在海外建廠的批評可能進一步加劇投資人擔憂，日前還威脅對從海外工廠進口到美國的 iPhone 徵收 25% 關稅，這進一步打壓了蘋果股價。

在減持蘋果的同時，加州公務員退休基金加碼了 Meta，總持股達到 550 萬股。儘管 Meta 股票第一季小幅下跌 1.6%，但第二季迄今已上漲 8.8%。

Meta 本月表示正致力於解決其平台上「詐騙氾濫」的問題，這表明公司正積極應對監管壓力，維護用戶體驗。

加州公務員退休基金對 AMD 的總持股數，也加碼至 330 萬股。儘管 AMD 股票在第一季下跌 15%，但自 3 月底以來已反彈 7.4%。AMD 稍早之前宣布擴大股票回購計劃，並達成了在沙烏地阿拉伯建立人工智慧運算中心網路的協議，顯示其在 AI 運算領域的策略佈局正在加速。