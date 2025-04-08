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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：XPO Inc(XPO-US)EPS預估下修至3.91元，預估目標價為140.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-08 20:16


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對XPO Inc(XPO-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.03元下修至3.91元，其中最高估值4.45元，最低估值3.4元，預估目標價為140.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.45(4.45)5.857.038.64
最低值3.4(3.62)4.155.18.64
平均值3.94(3.99)5.146.088.64
中位數3.91(4.03)5.16.18.64

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值84.31億90.74億94.99億101.76億
最低值79.76億83.30億87.65億101.76億
平均值82.27億86.81億91.06億101.76億
中位數82.32億87.00億91.13億101.76億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.782.935.761.603.23
營業收入162.52億128.06億77.18億77.44億80.72億

詳細資訊請看美股內頁：
XPO Inc(XPO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSXPO

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