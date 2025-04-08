鉅亨速報 - Factset 最新調查：XPO Inc(XPO-US)EPS預估下修至3.91元，預估目標價為140.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-08 20:16
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對XPO Inc(XPO-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.03元下修至3.91元，其中最高估值4.45元，最低估值3.4元，預估目標價為140.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.45(4.45)
|5.85
|7.03
|8.64
|最低值
|3.4(3.62)
|4.15
|5.1
|8.64
|平均值
|3.94(3.99)
|5.14
|6.08
|8.64
|中位數
|3.91(4.03)
|5.1
|6.1
|8.64
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|84.31億
|90.74億
|94.99億
|101.76億
|最低值
|79.76億
|83.30億
|87.65億
|101.76億
|平均值
|82.27億
|86.81億
|91.06億
|101.76億
|中位數
|82.32億
|87.00億
|91.13億
|101.76億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.78
|2.93
|5.76
|1.60
|3.23
|營業收入
|162.52億
|128.06億
|77.18億
|77.44億
|80.72億
詳細資訊請看美股內頁：
XPO Inc(XPO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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