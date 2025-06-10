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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Crane CoCR-US的目標價調升至200元，幅度約5.26%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Crane Co(CR-US)提出目標價估值：中位數由190元上修至200元，調升幅度5.26%。其中最高估值226元，最低估值165元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予Crane Co評價：積極樂觀8位、保持中立3位、保守悲觀0位。

Crane Co今(10日)收盤價為185.99元。近5日股價上漲5.26%，標普指數上漲1.18%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股CR市場預估目標價

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