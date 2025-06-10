〈美股盤後〉美中會談開局良好 四大指數多收高 蘋果股價低迷

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-06-10 05:23

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投資人密切關注美中貿易談判並等待關鍵通膨數據，美股週一 (9 日) 收盤大多走高。由於年度開發者大會內容平淡，蘋果股價低迷。債市反彈，美元走貶。

美中會談開局良好 四大指數多收高 蘋果股價低迷 (圖：shutterstock)

美中高層官員在倫敦展開新一輪貿易磋商，美國商務部長盧特尼克會後表示，美中談判之間的討論「富有成果」，財政部長貝森特也表示這是一次「良好的會談」。

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美國總統川普週一在白宮記者會上表示：「我們與中國的關係很好，中國並不容易應付。我收到的都是好消息。」

美國官員透露，美中貿易談判將進入第二天，雙方尋求緩解圍繞技術和稀土運輸的緊張局勢。

另一方面，週一稍早公布的數據顯示，中國 5 月出口成長放緩至三個月來的最低，反映出美國關稅措施已對中國出口造成壓力。

市場同時聚焦即將公布的 5 月消費者物價指數 (CPI)，經濟學家預期，受電價上漲與新一輪關稅推升成本影響，CPI 年增率將由 4 月的 2.3% 升至 2.5%。

投資人持續評估川普政府的經濟政策對成長前景的潛在影響，尤其是貿易政策帶來的不確定性仍備受關注。

美股週一 (9 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 1.11 點，或 0%，收 42,761.76 點。

那斯達克指數上漲 61.28 點，或 0.31%，收 19,591.24 點。

S&P 500 指數上漲 5.52 點，或 0.09%，收 6,005.88 點。

費城半導體指數上漲 98.61 點，或 1.96%，收 5,136.66 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 21.38 點，或 0.15%，收 14,163.17 點。

標普 11 大板塊整體略為上揚，非必需消費領漲 (+1.08%)，材料 (+0.62%) 與科技 (+0.25%) 也有支撐，相對而言，公用事業 (-0.66%)、金融 (-0.55%) 表現疲弱 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭多收高。Meta (META-US) 下跌 0.52%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.21%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.51%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.50%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.60%。

台股 ADR 齊揚向上。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.89%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.06%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.70%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.17%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 走低 1.21% 至每股 201.45 美元。蘋果一年一度的 WWDC 全球開發者大會登場，一口氣發表 iOS 26、watchOS 與再更新 AI 功能 Apple Intelligence，但沒有任何明顯的 AI 進展。

輝達 (NVDA-US) 微升 0.64% 至每股 142.63 美元。輝達執行長黃仁勳週一亮相倫敦科技週 (London Tech Week) 即引起注目，黃仁勳讚賞英國的 AI 發展，形容正處於「金髮姑娘」階段，輝達將會在當地投資。

特斯拉 (TSLA-US) 強漲 4.55% 至每股 308.58 美元。川普重申希望結束與馬斯克的爭吵，並表示他將在白宮保留星鏈 (Starlink) 衛星網路服務，並祝福馬斯克一切順利。

美國晶片大廠高通 (QCOM-US) 週一宣布將以 24 億美元收購半導體公司 Alphawave 後，預計於 2026 年第 1 季完成交易，擴大人工智慧（AI）與資料中心領域布局，該公司股價上漲逾 4% 報每股 155.41 美元。

IonQ (IONQ-US) 宣布將以近 11 億美元收購英國量子計算新創公司 Oxford Ionics，隨後 IonQ 聞訊走升，收盤漲 2.67% 至每股 40.06 美元。

華納兄弟探索 (WBD-US) 週一開盤一度跳漲 12%，但收盤漲幅回落至 3% 左右。該公司宣布，將於明年年中分拆為兩家獨立上市公司，分別負責影音串流與電影業務，以及電視網路事業，藉以釋放股東價值，並提升兩家公司在快速變化的媒體環境中應對挑戰的靈活性。

華爾街分析

ClearBridge Investments 經濟與市場策略主管 Jeff Schulze 表示：「投資人原本希望在上週上漲後獲利了結，但圍繞美中貿易談判的樂觀情緒仍在持續。」

Blue Chip Daily Trend Report 首席技術策略師 Larry Tentarelli 指出：「投資人週一對大型中概股和美國半導體類股持看漲態度，它們都是美中貿易談判的受益者。」

Treasury Partners 投資長 Richard Saperstein 稱：「由於關稅推遲，且市場預期關稅將比最初宣布的更為溫和，因此美股走揚，預計市場仍將對新聞消息敏感，因為貿易協議談判需要時間，而令人不安的關稅消息可能會引發明顯的波動。」