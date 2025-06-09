鉅亨速報 - Factset 最新調查：Interactive Brokers Group Inc - Class AIBKR-US的目標價調升至199元，幅度約3.92%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)提出目標價估值：中位數由191.5元上修至199元，調升幅度3.92%。其中最高估值246元，最低估值175元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予Interactive Brokers Group Inc - Class A評價：積極樂觀8位、保持中立2位、保守悲觀0位。
Interactive Brokers Group Inc - Class A今(9日)收盤價為204.67元。近5日股價上漲3.92%，標普指數上漲1.5%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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